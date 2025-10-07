Valentina Cervantes reveló los secretos del chat de las mujeres de la Selección: desde la presencia de Tini hasta las rupturas

Las mujeres de los jugadores de la Selección Argentina no dudan en acompañar a sus parejas en todo momento, mientras ellas llevan adelante sus proyectos personales. Entre la moda, las redes sociales y mucho más, cada una logró ganarse un nombre entre los usuarios y fanáticos del fútbol. Sin embargo, lo que no muchos saben es la relación que hay entre ellas, ya sea dentro como fuera de la cancha. Es así como Valentina Cervantes decidió revelar los secretos del chat que mantienen.

Todos los secretos del chat de las mujeres de la Selección: desde la presencia de Tini hasta las rupturas

Valentina Cervantes contó la intimidad de la relación de las mujeres de la Selección Argentina. Desde influencers, cantantes y empresarias, cada una marcó su nombre en las redes sociales y acompañó a su pareja en todos los más importantes momentos. Es por eso que decidieron hacer un grupo de WhatsApp, donde también formaban relaciones cercanas entre ellas, para reunirse durante las largas temporadas de campeonatos que las llevaban a diferentes lugares del mundo.

En Resu en Vivo, Cervantes explicó: “Todavía no se habla, pero más adelante sí, y es muy lindo el grupo. Nos llevamos súper. Capaz que en el año no hablamos, pero cuando viene la Copa América o el Mundial, sí. Salimos a comer juntas”. De esta manera, surgió la pregunta de qué pasaba cuando alguien se separaba o decidía alejarse de ella, por lo que la modelo explicó que era decisión de cada una quedarse o salir. “Nunca se saca a nadie. La que sale, sale porque quiere, pero nunca se sacó a nadie. Suponete que se separa, sale sola la chica. Nadie echa a nadie. No, sería horrible”, detalló.

Sin embargo, una de las dudas que más quedaron fue el rol de Tini Stoessel. La cantante fue pareja de Rodrigo de Paul durante el mundial del 2022 y, tras una fuerte separación, se reconcilió en los últimos meses, comenzando con rumores de casamiento. Fue así que le preguntaron a Valentina si la artista se encontraba en el grupo, a lo que confirmó que no estaba enterada, ya que no lo había visto. De esta manera, bromearon sobre que debía estar casada, pero la modelo lanzó: “No, no hace falta que esté casada, porque yo no estoy casada tampoco”.

Valentina Cervantes contó que la relación entre ellas es muy cercana y compañera, durante algunas temporadas del año, donde sus familias vuelven a cruzarse en diferentes países alrededor del mundo. Finalmente, le preguntaron si tenía más unión con una que con otras, y ella lo negó. “He conocido a muchas, algunas que ya no están, como Jorgelina, la mujer de Ángel (Di María), que me ayudó un montón”, reveló, destacando que la amistad continúa incluso cuando aún no están en la Selección.

