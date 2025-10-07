El particular gesto de Pampita luego que la China Suárez la eliminara de redes sociales: "Está más allá"

La China Suárez se cansó. O por lo menos eso dejó en claro en las últimas horas, luego de realizar notables cambios en sus redes sociales, comenzó por quitarse el título de cantante en su descripción de perfil y eliminó el nombre de su agente como representante. Pero la panelista e influencer Vicky Braier, Juariu, visualizó un detalle más: la actriz cortó la buena relación con Pampita al dejar de seguirla.

De esta forma, la actual novia de Mauro Icardi dio un giro en su presente y sus relaciones, dejándolo en evidencia con su cuenta de Instagram. Y por supuesto, que las miradas apuntaron a Pampita, quien reaccionó como muchos esperaban.

La respuesta de Pampita a la China Suárez

Luego de su escandalosa separación de Benjamín Vicuña por una supuesta infidelidad con la China Suárez, con el paso del tiempo Pampita construyó un vínculo de respeto con la actriz al haberse convertido en la madre de los hermanos de sus hijos, los que tuvo con el actor. Priorizando el bienestar de los niños, los tres adultos dejaron atrás sus rencores.

Por ello, ya no fue complejo encontrar situación en los que Pampita y la China Suárez compartieran momentos. Ambas hablaban con elogios hacia la otra, pero esa buena relación terminó, al menos por parte de la ex Casi Ángeles. Es que Juriu detectó que decidió dejar de tener en su lista de amigos de Instagram a la modelo. Lo que en diccionario de redes sociales significa una ruptura.

En este escenario, muchos esperaban saber cómo reaccionó Pampita. Y fue Pochi de Gossipeame quien detectó que la modelo continúa teniendo a la China en su lista de amigos, pero también a Wanda Nara y Mauro Icardi, a todos los integrantes del último escándalo amoroso de la actriz. "Pampita mais Pampita sigue a todos sin asco. La amo, está más allá. Dentro de poco te lo sigue a Migueles también", expresó la panelista y bromeó con el nuevo novio de Wanda.

Pampita no dudó en responder indirectamente al gesto de la China Suárez. Por el momento, ninguna de las dos hizo declaraciones al respecto pero queda en claro que hubo una ruptura de esa buena onda que cosecharon en los últimos años.