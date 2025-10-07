Salió a la luz un violento episodio de Cristian Castro con su madre Verónica: “Las patadas que le dio fueron feroces”

Recientemente Verónica Castro volvió a ser noticia tras ser captada en silla de ruedas y con una cánula de oxígeno en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las imágenes, difundidas en el programa DDM, despertaron las alarmas entre sus seguidores quienes no tardaron en especular sobre su deterioro físico, señalando a su hijo, Cristián Castro. Consultada por los periodistas, la actriz aclaró: “Estoy bien, es por comodidad para caminar”.

Veronica Castro

Sin embargo, el periodista mexicano Maximiliano Lumbia aseguró que los problemas de Verónica Castro tendrían relación con un antiguo episodio de violencia que habría protagonizado su hijo, Cristian Castro. Las polémicas declaraciones del comunicador reabrieron una historia que, según sus palabras, la artista habría preferido mantener en silencio.

El violento accidente que sufrió Verónica Castro en manos de su hijo, Cristián Castro

Durante una entrevista televisiva, Maximiliano Lumbia relató: “Verónica está muy mal de salud, ha sido muy fumadora y hay consecuencias por ese hábito. Además tiene problemas de columna producto de unos golpes feroces que le dio Cristian Castro hace unos años”.

El periodista aseguró que el hecho habría ocurrido en la casa de la madre de la actriz, cuando Cristian visitó el lugar acompañado por su entonces pareja, Valeria Liberman.

“En ese momento no solamente la tuvieron que hospitalizar, sino que le hicieron una intervención quirúrgica que duró seis horas con riesgo de vida, porque las patadas que le dio Cristian fueron feroces y le destrozó la columna”, agregó Maximiliano Lumbia.

Según su versión, Verónica Castro habría atribuido públicamente sus lesiones a un accidente ocurrido durante una grabación de Big Brother, cuando afirmó haber caído de un elefante, aunque el periodista sostiene que aquello fue una manera de encubrir la agresión.

Los conflictos familiares de Verónica y Cristián Castro

Maximiliano Lumbia también mencionó a Yolanda Andrade, quien en su momento era pareja de Verónica Castro, y que habría intervenido en aquel episodio: “Cuando le sucede esto, la llama a ella para que por favor la vaya a buscar a la casa de su madre porque Cristian se había ido con Valeria”, sostuvo el periodista.

En el ciclo DDM, los panelistas repasaron las declaraciones del periodista mexicano y recordaron los conflictos familiares entre Verónica Castro y Cristian Castro: “Fue con el tema de la última novia, por los audios en los que Verónica reaccionó y se puso del lado del hijo”, señaló Guido Záffora, mientras que se mencionó que ambos mantuvieron períodos de distanciamiento.