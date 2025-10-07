La China Suárez marcó la tendencia del baggy jean con un guiño fashionista a Mauro Icardi

La China Suárez está viviendo su mejor momento en Turquía, junto con Mauro Icardi y su hija Rufina Cabré. En el país euroasiático, despliega sus mejores conocimientos fashionistas y demuestra lo muchos que aprende de la moda lejos de la Argentina. Es así como volvió a poner en tendencia uno de los pantalones más pedidos por todos, durante las bajas temperaturas. En un viaje a Madrid, lució los baggy jeans con un urban style, y le dejó un guiño al estilo personal de su pareja.

China Suárez, baggy jeans y su look de básicos urbanos

La China Suárez es una de las actrices que no duda en marcar sus conocimientos fashionistas en sus redes sociales. Pasando por diversos estilos, la artista demuestra la versatilidad y las tendencias más sensuales de cada prenda, sin perder la búsqueda de la elegancia. En las últimas semanas, optó por seguir el guiño fashion de Turquía, lugar donde ahora reside con su pareja, Mauro Icardi, y con el que se inspira para buscar los mejores looks.

Sin embargo, viajó a Madrid para una escapada romántica con su pareja, donde marcó la tendencia de los pantalones holgados. En medio de las críticas hacia ambos por la decisión de tomarse unos días, compartieron en su cuenta de Instagram las mejores imágenes. La China no duda en lucir fashionista en cada ocasión, y esta no fue la excepción. En un hotel de lujo, y tras un viaje en avión, se mostró cómoda y urbana al lucir un look de básicos que le permitió darle un guiño fashionista a su pareja.

Con una musculosa top blanca básica, llamó la atención los baggy jeans tiro bajo, que permitían ver el cinturón de una especie de bóxer cuadrille. Este tipo de pantalón remarca el urban style con su corte holgados y ancho, que brindan un estilo relajado y cómodo, inspirado en la moda de los años 90. Sin embargo, muchos usuarios notaron una pinza en la cintura, dándole un parecido a las bombachas de campo que Icardi suele usar en la Argentina, y coincidieron con que se trataba de un guiño fashion al jugador y su estilo personal.

Los usuarios de las redes sociales no dudaron en dejar sus comentarios al respecto, halagando el look o hablando de la pinza que le dio al pantalón en honor a Icardi. Mientras que en la Argentina los medios de comunicación exponen algunas internas que enfrenta con otras celebridades, la China Suárez disfruta de su vida lejos del país y muestra su felicidad en Turquía, junto a su pareja y su hija mayor que la acompañan en conocer nuevas culturas.

A.E