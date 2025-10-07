Wanda Nara y Maxi López se volvieron de las exparejas más cómplices de los últimos meses. En diversas ocasiones, sobre todo cuando él vuelve a la Argentina, no dudan en disfrutar momentos juntos y con sus hijos. Es por eso que el estreno de MasterChef Celebrity promete explorar cómo son las interacciones entre ellos, tras la polémica separación que tuvieron hace años atrás. Sin embargo, en las últimas horas, la propia conductora reveló la particular promesa que le hizo si llegaba a ganar el certamen, y descolocó a todos.

MasterChef Celebrity es uno de los programas más esperados por todos los usuarios de las redes sociales y fanáticos de la televisión argentina. Desde la Joaqui, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson hasta Maxi López, se enfrentarán en el certamen de cocina para demostrar sus dotes culinarios y obtener el premio mayor. Wanda Nara llevara a cabo el rol de conducción, desplegando su carisma e interactuando con los participantes. Es por eso que sus idas y vueltas con su exparejas son de los momentos más esperados por todos.

Cabe recordar que, en 2013, Wanda y López se separaron oficialmente, tras infidelidades por parte de él, y seguida de una larga lucha de intereses que los llevó a vivir una de las más polémicas rupturas de la televisión argentina. Tras años de ese suceso, comenzaron a desplegar una relación cómplice, donde parecían dejar los escándalos atrás, sobre todo en medio de la guerra de Nara contra Mauro Icardi. Es así como los usuarios se sorprendieron al ver la particular promesa que le dio a su expareja.

En la cuenta de Instagram oficial del programa, mostraron un ida y vuelta de Wanda Nara con preguntas de los seguidores, y una de ellas era qué iba a darle a Maxi López en caso de que ganara MasterChef. "Le prometí que le devolvía la casa. Sabés cómo le está metiendo ahora. Está estudiando hasta altas horas de la noche", reveló la conductora, sorprendiendo a todos los seguidores. Sin embargo, en caso de que pierda la competencia, los usuarios estallaron cuando ella contó que no le había pedido nada. "Los chicos ya lo tengo, la casa también, no le puedo sacar más nada", sentenció.

El video no tardó en viralizarse y los usuarios dejaron sus comentarios al respecto, recordando la separación de la expareja y la polémica que se armó alrededor. En la actualidad, Wanda Nara y Maxi López no dudan en mostrarse cercanos, sobre todo al momento de hablar de sus hijos o sus familiar actuales. El futbolista la acompaña en toda la guerra contra Mauro Icardi, tomando un rol fundamental en la misma tanto de apoyo como de contraparte de la estrella del Galatasaray.

