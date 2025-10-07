Con el paso de los días, en el entorno de Morena Rial crece la preocupación por la integridad física de la joven, que se encuentra detenida en la Unidad 51 de Magdalena, a la espera del acceso a la prisión domiciliaria. El pasado 29 de septiembre la Justicia le revocó el beneficio de la excarcelación por no cumplir con las medidas establecidas, motivo por el que fue apresada.

Desde entonces, la joven de 27 años enfrenta una delicada situación personal al tener que adaptarse a su nueva realidad, a la espera del juicio por la causa que enfrenta por robo agravado por efracción y escalamiento. Mientras, se dio a conocer que las recusas que comparten penal con la hija del periodista están enojadas por su presencia, que alterarían la rutina del lugar.

El enojo de las presas con Morena Rial

En las últimas horas, Alejandro Cipolla, como representante legal de Morena Rial informó que inició el pedido judicial para que su clienta acceda a la prisión domiciliaria, especulando que el próximo jueves podría tener la respuesta que esperan. Pero hasta que ese momento llegue, la joven debe permanecer en la Unidad 51 de Magdalena, una cárcel que aloja alrededor de 200 mujeres privadas de su libertad.

Lo cierto es que la primera información difundida sobre la hija del reconocido periodista en el penal indicó que fue alojada en el sector de buzones, un espacio que la aislaba del resto de las mujeres, siendo un recurso para preservarla, ya que la "bienvenida" al lugar podría ser hostil. Se especula que la joven continúa apartada de sus compañeras, pero en las últimas horas se dio a conocer que parte de las reclusas están disconformes con la presencia de la "famosa".

Marcela Tauro en Intrusos (América) explicó que es el trato que recibe la joven lo que generó el enojo. “Hay mucho enojo con Morena. Las internas están enojadas porque sentirían que ella tiene ciertos privilegios”. Puntualmente, la periodista señaló que la molestia se enfoca en que Morena se encontraría en un sitio distintivo al resto de la población carcelaria. En este sentido, las internas indicaría que se altera la rutina con esta presencia y esto genera malestar.

De esta forma, la periodista dejó en claro que la joven no sería bienvenida para las reclusas. En lo que respecta a su futuro cercano, todo indica que Morena Rial no atravesaría una convivencia con el resto de las presas, ya que accedería a la prisión domiciliaria.