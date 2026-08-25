Las postales más románticas de Melody Luz y Alex Caniggia en Venecia: navegación por el canal, bailes divertidos y paseo en familia

Melody Luz y Alex Caniggia atraviesan un maravilloso presente, tanto es así que eligieron Venecia como escenario para unas vacaciones junto a su hija de tres años. A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió una serie de fotografías que permitieron conocer algunos de los momentos más especiales de este viaje por Italia.

Las vacaciones familiares de Melody Luz y Alex Caniggia en Venecia

Melody Luz y Alex Caniggia disfrutan de unas vacaciones en familia y eligieron uno de los destinos más románticos de Europa. Junto a su hija de tres años, la pareja recorrió Venecia, navegó por sus canales y protagonizó divertidos momentos que quedaron registrados en las redes sociales de la bailarina.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la navegación por los tradicionales canales venecianos, una de las experiencias imperdibles para quienes visitan la ciudad. La familia disfrutó del recorrido mientras contemplaba la arquitectura y los paisajes que caracterizan a uno de los destinos más reconocidos del mundo.

Melody Luz y Alex Caniggia vacacionan en Venezia junto a su hija

Las postales también mostraron el costado más divertido de Alex Caniggia como papá. En una de las escenas compartidas por Melody Luz, el mediático protagonizó divertidos bailes junto a su pequeña hija, generando un momento de complicidad que rápidamente se convirtió en uno de los recuerdos más tiernos de la escapada.

Además de navegar, la pareja aprovechó para recorrer las calles de Venecia y disfrutar de paseos en familia. Entre caminatas, paisajes y momentos de juego, Melody Luz dejó ver una faceta íntima de estas vacaciones, en las que su hija Venezia ocupó un lugar central.

El álbum de fotos de Melody Luz en Venezia, lugar al que viajó con Alex Caniggia y su hija

La escapada a Italia se produce después de un período en el que la pareja estuvo más alejada debido a los compromisos laborales de Alex Caniggia. Según trascendió, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia se encontraba grabando un reality en Europa, por lo que este viaje significó también una oportunidad para reencontrarse y compartir tiempo juntos después de una etapa marcada por las obligaciones profesionales.

Venecia es uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Italia. Sus canales, sus tradicionales góndolas, sus puentes, sus edificios históricos y su gastronomía la convierten en una ciudad única, especialmente elegida por parejas y familias que buscan combinar recorridos culturales con paisajes inolvidables. De hecho, Melody Luz reveló que por este motivo su hija lleva su nombre. "Qué ciudad tan mágica. Majestuosa, romántica, única. No por nada elegimos el nombre de ella para nuestra nena", contó. Su posteo continuó con sentidas palabras para su pareja y su pequeña: "Directo al cajón de los recuerdos en familia, los amo infinito".

Ajustado, en tela de encaje y color wine: así es el sensual y sofisticado look que eligió Melody Luz para recorrer Venecia

Melody Luz aprovechó su estadía en Europa para lucir un look sensual y sofisticado, con el encaje y el tono wine como protagonistas. La panelista apostó por un vestido largo y ajustado al cuerpo, confeccionado con un delicado encaje. El diseño cuenta con un forro en color wine que se deja ver por debajo y genera un interesante contraste con la textura de la tela principal.

El sensual y sofisticado look que eligió Melody Luz para recorrer Venecia

Además, la prenda tiene escote cuadrado y breteles finos, unidos por dos tiras que funcionan como detalle distintivo en la parte superior. En la falda, el encaje adquiere mayor protagonismo al dejar entrever sutilmente las piernas y aportar un efecto de transparencia que suma sensualidad sin perder elegancia.

Melody Luz junto a su hija Venezia

Su look se completó con aros dorados, anteojos de sol oscuros y sandalias negras, una combinación de accesorios que equilibró el vestido y le dio una impronta urbana y sofisticada. En resumen, estas son las postales más románticas de Melody Luz y Alex Caniggia en Venecia: navegación por el canal, bailes divertidos y paseo en familia. Un recuerdo imborrable que no dudaron en compartir con los usuarios de las redes sociales.