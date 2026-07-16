La transformación de Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz

Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz, celebró su tercer cumpleaños el pasado miércoles 15 de julio. Con motivo de esta fecha especial, sus padres compartieron nuevas imágenes de la pequeña en las redes sociales, donde quedó en evidencia cuánto creció desde su nacimiento.

Venezia Caniggia nació el 15 de julio del 2023

Aunque la pareja suele mantener parte de su vida familiar en la intimidad, en distintas ocasiones comparte con sus seguidores algunos momentos junto a su hija. Esta vez, además de las postales que reflejan su transformación, Melody Luz le dedicó un emotivo mensaje en el que expresó como Venezia cambió sus vidas.

El emotivo mensaje de Melody Luz por el cumpleaños de Venezia

Para celebrar la fecha, Melody Luz compartió una sentida dedicatoria en sus redes sociales. Allí expresó el profundo amor que siente por su hija y recordó el impacto que tuvo su llegada a su vida: "Hace 3 años saliste al mundo para salvarme, para ser mi compañerita, para hacerme resongar y reír en la misma medida. Nada cambiaría de vos, sos la creación más hermosa y perfecta que puede existir", escribió la bailarina.

Además, le deseó un futuro lleno de felicidad y libertad para cumplir sus sueños. "Ojalá te guste mimar y ser mimada toda la vida, que seas quien quieras ser y que siempre persigas tus sueños. Mamá y papá van a estar siempre a tu lado. Que seas muy feliz, mi niña mágica, sos lo mejor que me pudo haber pasado", agregó antes de cerrar con una declaración que conmovió a sus seguidores: "Te amo en todos los universos, en todas las galaxias y en todas mis vidas", escribió la pareja de Alex Caniggia.

Cuánto creció Venezia a sus tres años

Junto al mensaje, Melody Luz compartió diversas escenas que reflejan esta nueva etapa de su infancia. En las imágenes se la ve sonriente, explorando cada espacio y disfrutando de distintos momentos con la espontaneidad que caracteriza a los más pequeños.

Venezia Caniggia celebró su tercer cumpleaños

Con una expresión siempre alegre y una curiosidad que se hace evidente en cada fotografía, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz dejó atrás la imagen de bebé y mostró una transformación que no pasó desapercibida entre sus seguidores. Las publicaciones recibieron cientos de mensajes de cariño y buenos deseos para la niña, que celebró un nuevo año de vida rodeada del afecto de su familia.