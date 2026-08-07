La inesperada denuncia de Alex Caniggia contra Santiago del Moro: "El robo del siglo"

Alex Caniggia sorprendió con un nuevo gesto que tuvo como protagonista a Santiago del Moro, en medio de un contexto marcado por mensajes directos. La publicación se convirtió en un episodio más dentro de la serie de manifestaciones que el mediático viene realizando, donde combina imágenes llamativas con frases contundentes que apuntan tanto al conductor como a otros participantes vinculados al ciclo de Gran Hermano.

Alex Caniggia apuntó de lleno contra Santiago del Moro: “El robo del siglo”

Alex Caniggia volvió a generar repercusión con un fuerte descargo dirigido a Santiago del Moro. En las últimas horas, el mediático compartió una imagen en la que se veía al conductor junto a Solange Abraham bajo el título “Robo del Siglo”, en clara referencia a la conocida película. El gesto fue acompañado por un mensaje directo contra el reality de Telefe, Gran Hermano: “Fraude total, solo acomodados. Corta la bocha”.

Alex Caniggia

El comentario del influencer se produjo pocos días después de que realizara una campaña en redes contra Solange Abraham, cuando se definía la salida de un participante de la casa. En esa ocasión, el exparticipante de realities utilizó un video donde se mostró hablando para calificarla como “una cuatro de copas, infumable”, dejando en claro su postura frente a la presencia de la joven en el programa.

La publicación con el título “Robo del Siglo” sumó un nuevo capítulo a la serie de mensajes que Alex Caniggia viene compartiendo en torno a Gran hermano. La imagen, acompañada por detalles gráficos similares a los de la película, reforzó la idea de denuncia que él quiso transmitir. El descargo se convirtió en uno de los temas más comentados en el entorno del programa, ya que involucró directamente al conductor y a una de las participantes más votadas.

El mensaje de Alex Caniggia contra Santiago del Moro

En paralelo, el hermano de Charlotte Caniggia continuó con sus críticas hacia Solange Abraham. En distintos momentos, aseguró que era “infumable” y que seguía en el programa por ser una “acomodada”. Estos mensajes se sumaron a la campaña que impulsó en redes para que Solange Abraham quedara eliminada, situación que no se dio, ya que fue salvada por el público, pero mostró la insistencia del mediático en marcar distancia con ella.

Alex Caniggia apuntó contra Santiago del Moro y Solange Abraham con mensajes directos

El descargo de Alex Caniggia contra Santiago del Moro incluyó también referencias al funcionamiento del reality. En su posteo en Instagram sostuvo que se trataba de un “fraude total” y que todo estaba “acomodado”, reforzando su postura crítica hacia el programa. En la imagen que compartió también escribió “corta la bocha” cerrando el mensaje, en el estilo característico con el que suele expresarse.

La reacción del influencer generó rápidamente una ola de comentarios en torno a su relación con el ciclo televisivo y a la manera en que expone sus opiniones. Su estilo directo y sin filtros volvió a quedar en evidencia, sumando un nuevo episodio a la lista de declaraciones que lo tienen como protagonista. Cabe destacar que dentro de los participantes de esta edición de Gran Hermano se encuentra participando su hermana, Charlotte Caniggia, lo que sumó un detalle más a sus palabras.

Sin duda alguna, la participación de Alex Caniggia en distintos realities y sus posteriores declaraciones lo mantienen como una figura que, aun sin estar de la casa, sigue marcando presencia con sus opiniones. En este caso, la denuncia contra Santiago del Moro y Solange Abraham reforzó esa dinámica. La combinación de mensajes gráficos, frases contundentes y campañas en redes mostró cómo utiliza distintos recursos para expresar su postura.

Santiago del Moro

Alex Caniggia volvió a instalarse en la conversación pública con un gesto que tuvo como protagonista a Santiago del Moro, en un contexto marcado por mensajes directos y frases cargadas de ironía. La publicación reforzó la intención de señalar su postura frente a lo ocurrido, sumando un capítulo más a la dinámica de manifestaciones que viene compartiendo en torno a Gran Hermano y sus figuras.

VDV