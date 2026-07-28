Así fue el cumpleaños de Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz: princesas, juegos montessori y estación de golosinas

Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz, festejó sus 3 años en una adorable fiesta repleta de juegos y sorpresas. La encargada de mostrar la intimidad del evento fue la bailarina, quien destacó lo bien que la pasó la pequeña con sus amigos y seres queridos. Además, contó por qué su pareja y su suegro Claudio Paul Caniggia no fueron parte del festejo.

La decoración del cumpleaños de Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz: castillos, globos y detalles dorados

Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz, cumplió 3 años y lo celebró con una fiesta de ensueño inspirada en el universo de las princesas. El festejo se realizó en un reconocido hotel y reunió a familiares y amigos de la pequeña, quienes compartieron una tarde muy especial.

A través de su cuenta de Instagram, Melody Luz mostró distintos momentos del cumpleaños y dejó ver la decoración elegida para la ocasión. Tal como se puede ver en el video que subió a su red social, en la ambientación predominó una estética delicada en tonos blancos, rosa pastel y dorado, con guiños a los clásicos cuentos de Disney.

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Desde el ingreso, las mesas infantiles cautivaron a los invitados. Las mismas llevaron manteles blancos, sillas del mismo color y una vajilla descartable en tono dorado que aportó un aire elegante. Cada lugar contaba con vasos personalizados y pequeños arreglos florales en el centro de mesa, que sumaban un toque romántico y sofisticado.

Uno de los grandes protagonistas del evento fue el candy bar, montado sobre una mesa especialmente decorada y repleta de golosinas, pochoclos y dulces personalizados. Allí también se lució la imponente torta de cumpleaños de tres pisos, completamente blanca y decorada con detalles inspirados en la realeza.

Así fue el cumpleaños de Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz

El diseño del pastel incluyó aplicaciones en forma de perlas, cadenas ornamentales, un efecto capitoné en la base y una delicada corona dorada en la parte superior. Detrás del pastel se instaló un castillo en tonos pastel, acompañado por globos blancos y transparentes que reforzaban la temática de princesas.

En su posteo, Melody Luz expresó su felicidad por el resultado del festejo y agradeció a quienes acompañaron a su hija Venezia en su cumpleaños número 3: "La verdad que tuvimos un día hermoso, Vene rodeada de amigos y familia compartiendo un día de juegos creando hermosos recuerdos. Gracias, los amamos".

Sin embargo, también explicó la ausencia de dos personas muy importantes para la pequeña: su papá, Alex Caniggia, y su abuelo, Claudio Paul Caniggia. "Esta vez al papu y al abuelo Paul les tocó estar lejos por cuestiones laborales, pero aún así fueron parte de que éste día haya sido tan especial", expresó la artista.

Juegos montessori, maquillaje artístico y golosinas: los detalles que hicieron inolvidable el cumpleaños de Venezia

El entretenimiento también tuvo un lugar destacado en el cumpleaños de Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz. El salón fue equipado con diferentes juegos Montessori, pensados para estimular la creatividad y el juego libre de los niños. Entre ellos se podían ver cocinitas de madera, carritos, muebles infantiles y distintos espacios didácticos adaptados a la edad de los invitados, creando un ambiente cálido y seguro para que los más pequeños disfrutaran durante toda la jornada.

Así fue el cumpleaños de Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz

Además, el salón contó con un sector de disfraces para que Venezia y sus amigos pudieran ser sus personajes favoritos por un momento. La protagonista eligió el atuendo de Elsa de Frozen y causó mucha ternura. Melody Luz también dejó ver que había una estación de maquillaje artístico y otro de golosinas para que al finalizar el festejo, cada invitado se lleve una bolsita repleta de dulces con el nombre de Venezia. Un detalle que no pasó desapercibido y le brindó un toque original a la celebración.

Así fue el cumpleaños de Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz

De esta manera, el cumpleaños de Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz, estuvo protagonizado por una temática de princesas y contó con un salón repleto de juegos montessori, mesas infantiles y una decoración soñada. Asimismo, hubo una estación de golosinas, otro de maquillaje artístico y de disfraces.