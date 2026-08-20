Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz, lució tiernos looks repletos de colores, estampas y personalidad. Desde Europa, donde vacaciona con su familia, apostó por atuendos que le permitieron moverse con total comodidad y disfrutar de cada paseo sin resignar estilo.

Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz, marca tendencia con sus mini looks estampados

Melody Luz compartió un nuevo carrete de fotos de sus vacaciones en Italia junto a su hija Venezia, fruto de su relación con Alex Caniggia, y las imágenes rápidamente conquistaron a sus seguidores. La pequeña, que tiene 3 años, se convirtió en protagonista por sus adorables mini looks, con diseños estampados y detalles que le dieron un aire súper fashionista a sus postales de viaje.

Entre paseos, paisajes europeos y momentos familiares, Venezia lució tres outfits que se destacaron por sus estampas y su impronta fresca. El primero estuvo compuesto por una camisa roja con rayas blancas, cuello bebé y pequeños corazones bordados, combinada con un pantalón haciendo juego. Un conjunto canchero que no pasó desapercibido y generó mucha ternura.

Los mejores mini looks de Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz, en Europa

El segundo outfit fue un vestido beige de tela fluida, decorado con pequeñas flores negras. El diseño, de líneas simples y movimiento liviano, se convirtió en una alternativa delicada y romántica para recorrer las calles italianas. Para el tercer look, Venezia llevó un vestido blanco estampado con limones y hojas verdes, una combinación que transmitió toda la frescura del verano europeo. Como toque final, la niña sumó un calzado clave: zapatos rojos con detalles blancos, que generaron un interesante contraste con la estampa del vestido y elevaron el conjunto.

Diseños estampados: los favoritos de Venezia Caniggia

Las elecciones de Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz, reflejan una de las tendencias que pisa fuerte en la moda infantil: los diseños estampados. Flores, frutas, corazones, rayas y motivos inspirados en la naturaleza aparecen cada vez más en prendas para los más chicos, aportando color y personalidad sin necesidad de sumar demasiados accesorios.

Los mejores mini looks de Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz, en Europa

Durante la temporada de primavera-verano, las estampas se convierten además en una opción ideal para crear looks frescos, divertidos y llenos de movimiento. Los vestidos livianos y los conjuntos coordinados permiten jugar con diferentes motivos, mientras que los complementos en tonos vibrantes funcionan como el detalle perfecto para darle una vuelta fashionista al outfit.

En el caso de Venezia, los estampados se combinan con una paleta que va desde el rojo y el beige hasta el blanco, el verde y el negro. Una propuesta que demuestra que la moda infantil también puede ser divertida, delicada y trendy, sin dejar de lado la comodidad que necesitan los más chicos durante las vacaciones.

De esta manera, los mejores mini looks de Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz, en Europa se encuentran protagonizados por estampas, diseños veraniegos y combinaciones de una paleta neutra con otra más llamativa. Cada outfit de la pequeña logró cautivar a los seguidores de la artista y cosechar una lluvia de "likes".