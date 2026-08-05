Melody Luz mostró sus increíbles vacaciones en España con Alex Caniggia y Venezia: "Tranqui el paisaje"

Melody Luz, Alex Caniggia y su hija Venezia armaron las valijas y emprendieron un viaje rumbo a España, donde están disfrutando de paisajes impresionantes y jornadas de puro relax en familia. La pareja no dudó en compartir con sus seguidores los sorprendentes recorridos que están haciendo en ese país, mostrando a través de sus redes sociales la belleza de Europa.

Melody Luz con Alex Caniggia y Venezia

Melody Luz, Alex Caniggia y su hija Venezia pasaron de Madrid a Granada

España se convirtió una vez más en el destino elegido para estas vacaciones de los famosos y la familia de Melody Luz no fue la excepción. Luego de haber pasado días previos en Madrid, la bailarina y Alex Caniggia junto a su pequeña Venezia desembarcaron en Granada. Desde allí, la artista fue la encargada de capturar algunos momentos especiales, plasmando en imágenes y videos la magia que los rodea.

En una de sus historias de Instagram, Melody compartió una imagen en la que aparece junto a Alex Caniggia, ambos sonrientes y radiantes de felicidad. La postal tiene como fondo un paisaje de ensueño con casas tradicionales y un río que atraviesa el paisaje, típico de la zona que conjugan naturaleza y arquitectura histórica. “Es nuestra ciudad favorita”, escribió Melody junto a un corazón, reflejando así el cariño que le han tomado a este destino tan especial.

Melody Luz y Alex Caniggia en España

Melody Luz y Alex Caniggiajunto a su hija Venezia disfrutaron del mirador de San Nicolás

Además de esa fotografía, Melody Luz publicó un video en el que se la ve recostada en el mirador de San Nicolás, allí la artista hizo un recorrido de uno de los lugares más emblemáticos de Granada, donde se puede apreciar vistas panorámicas de Alhambra, la Sierra Nevada y la ciudad.

La pareja de Alex Caniggia se mostró relajada luciendo anteojos oscuros y ropa liviana de verano, ideal para disfrutar del clima agradable. Desde ese lugar privilegiado, mostró con admiración el paisaje que se extiende frente a ella, con árboles frondosos y casas bajas pintorescas que caracterizan el estilo europeo. Su relato visual transmite paz y la sensación de estar viviendo momentos únicos en familia. "Tranqui el paisaje", escribió la bailarina en su red social.

Melody Luz en España

Las publicaciones de Melody Luz recibió miles de likes en redes sociales y la admiración de sus seguidores quienes manifestaron sus muestras de cariño y quedaron enamorados del lugar. "Hermoso mirador", "Qué lindo paisaje", "Disfruten", "Lo difícil que es conseguir que en ese lugar no haya nadie y ustedes lo consiguieron. Genios", fueron algunos de los comentarios.

Así, Melody Luz, Alex Caniggia y Venezia continúan disfrutando de su tiempo juntos en Italia, sumando momentos de alegría y hermosos paisajes que comparten con quienes los acompañan virtualmente. El viaje, que comenzó en Madrid, ahora encuentra Granada un escenario perfecto para vivir intensamente en familia y seguir regalando imágenes cargadas de emociones y complicidad.