El postre que no falla: La receta de Osvaldo Gross para una tarta de chocolate y frambuesas perfecta

Osvaldo Gross suele compartir con sus seguidores sus mejores recetas. En esta ocasión, el reconocido pastelero argentino dio a conocer a través de Instagram el postre que preparó en su escapada a Carlos Paz. Se trata de una propuesta que enamoró a los fanáticos del chocolate: una tarta de chocolate y frambuesas que resulta imposible de fallar. Con una base crocante, un relleno cremoso y un toque fresco de frutos rojos, ideal para compartir con seres queridos en los días de frío.

El postre de Osvaldo Gross

La receta de la tarta de chocolate y frambuesas de Osvaldo Gross

La combinación de masa sablée, ganache de chocolate y frambuesas frescas logra un contraste perfecto para el postre. Es por esto que Gross compartió el paso a paso para preparar esta delicia en casa y aseguró que, con paciencia y buenos ingredientes, el resultado es tan vistoso como tentador.

Ingredientes

Para la masa sablée:

– 200 g de manteca

– 130 g de azúcar impalpable

– 1 huevo

– 1 cdita de esencia de vainilla

– ½ cdita de sal fina

– 350 g de harina

– Opcional: 50 g de harina de almendras

– Opcional: 2 cdas de cacao amargo + 2 cdas de leche o crema

Para el relleno de chocolate:

– 150 cc de crema de leche

– 60 cc de leche

– 30 g de manteca

– 30 g de azúcar

– 180 g de chocolate semiamargo

– 3 yemas

– Frambuesas c/n

Preparación

La masa sablée: Batir la manteca con el azúcar y la sal hasta integrar. Perfumar con vainilla y añadir el huevo. Incorporar un puñado de harina y luego el resto hasta lograr una masa homogénea, sin trabajarla demasiado. En caso de usar almendras o cacao, sumarlos antes de agregar la harina. Envolver en film y enfriar al menos una hora. Estirar de 3 mm y fonzar un molde de tarta. Llevar nuevamente a frío.

El relleno: En una cacerola, calentar la crema con la manteca y el azúcar. Retirar del fuego, añadir la leche y verter la mezcla sobre el chocolate picado. Revolver con espátula hasta formar una ganache y luego integrar las yemas. Colar si se desea.

Volcar la ganache sobre la base precocida y cocinar en horno bajo (140 °C) durante 15 minutos. Apagar y dejar enfriar dentro del horno unos minutos más. Antes de hornear, se pueden añadir frambuesas y arándanos para intensificar el sabor.

Para finalizar, el pastelero decoró con frambuesas frescas y una crema Chantilly de chocolate, logrando un plato irresistible.

El resultado es una tarta deliciosa, ideal para lucirse en una reunión familiar o como postre de una ocasión especial. Con esta receta, Osvaldo Gross vuelve a demostrar por qué es uno de los pasteleros más admirados del país.

F.A