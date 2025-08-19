Duelo de looks entre Eva Bargiela y Cami Homs: cómo llevar un outfit abrigado y en tendencia con pancita

Eva Bargiela y Cami Homs transitan la dulce espera de su bebé. A través de sus redes sociales, las modelos comparten los looks fashionistas que eligen para lucir su embarazo con total plenitud sin resignar la comodidad y el estilo. En esta oportunidad, ambas coincidieron al optar por outfits abrigados y trendy para sobrellevar las bajas temperaturas.

Eva Bargiela y Cami Homs lucieron sus pancitas de embarazadas con looks repletos de tendencias

Eva Bargiela espera su primer bebé con Gianluca Simeone mientras que Cami Homs espera su tercer hijo y el primero con su nueva pareja, José Sosa. Las influencers compartieron imágenes dejando ver sus pancitas y afrontando el frío polar.

Eva se encuentra en Buenos Aires junto a su pareja y Cami está en Villa La Angostura disfrutando de su vacaciones en familia junto a su mamá y sus pequeños, Francesca y Bautista, que nacieron fruto de su relación pasada con Rodrigo de Paul. En uno de sus recientes posteos, ambas se mostraron con looks abrigados, cancheros y repletos de tendencias.

Eva Bargiela lució un atuendo relajado pero con mucho estilo para disfrutar de un día soleado y frío al aire libre. La joven combinó un tapado aviador en cuero marrón con interior de corderito beige con un suéter de cuello alto en tono natural y un pantalón de jean celeste de corte recto.

Eva Bargiela

La prenda estrella de su outfit fue, sin dudas, el abrigo que se volvió el favorito de la temporada ya que, al ser confeccionado por un material calentito, no sólo mantiene la temperatura corporal sino que también brinda ese toque canchero y fashionista en colores relacionados al otoño invierno.

Para completar su estilismo, la top model eligió unos anteojos de sol dorados con lentes espejados como accesorio. Así, su vestimenta logró transmitir comodidad, calidez y ese equilibrio entre lo casual y lo chic que caracteriza su estilo.

Eva Bargiela

Cami Homs, por su parte, posó desde el Sur argentino con un look sporty chic ideal para disfrutar del frío patagónico. La modelo optó por un conjunto deportivo en total black, compuesto por un buzo cropped y un jogging con las clásicas tiras blancas al costado de una reconocida firma, logrando un aire urbano y canchero. El mismo estuvo acompañado por una campera larga puffer en color negra y acabado brillante, un abrigo súper trendy que es perfecto para afrontar las bajas temperaturas.

Como complementos, la modelo eligió una práctica y moderna bandolera negra acolchada y rompió su look monocromático con unas botas en tono camel, que aportan calidez y contraste a su vestimenta. "Patagonia qué linda sos", escribió junto a la postal en su posteo de Instagram.

Cami Homs

De esta manera, el duelo de looks entre Eva Bargiela y Cami Homs consistió en cómo llevar un outfit abrigado y en tendencia con pancita al aire. Eva escogió un look casual con toques fashionistas mientras que Cami prefirió usar uno que combina prendas básicas, deportivas y trendy.