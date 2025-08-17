Jimena Monteverde enseñó su mejor receta de galletitas por el Día del niño: simple, colorida y perfecta para hacer con los más chicos

Jimena Monteverde nuevamente compartió con sus seguidores la receta perfecta para la ocasión. Esta vez, la cocinera compartió el paso a paso de unas galletitas ideales para preparar en familia y celebrar el Día del Niño con algo rico y casero.

Con pocos ingredientes y sin necesidad de complicaciones, cualquiera puede animarse a hacerlas en casa. El resultado son galletitas crocantes por fuera, suaves por dentro y llenas de color gracias a las lentejas de chocolate que las decoran. Una opción perfecta para compartir una tarde en la cocina con los más chicos.

Jimena Monteverde

La receta de galletitas fáciles de Jimena Monteverde

Lo más atractivo de esta preparación es que no requiere de técnicas complicadas ni equipamiento especial: con una batidora de mano y un hornito eléctrico se logra un resultado impecable en pocos minutos. “Una receta simple, colorida y perfecta para pasar una tarde en la cocina”, escribió Jimena en su publicación de Instagram, donde mostró el video con el paso a paso.

Ingredientes

100 g de manteca

100 g de azúcar

1 huevo

Esencia de vainilla

200 g de harina 0000

1 cdita de polvo para hornear

Lentejas de chocolate (cantidad necesaria)

El paso a paso de las galletitas coloridas de Jimena Monteverde

En un bol, mezclar la manteca pomada con el azúcar hasta obtener una crema. Agregar el huevo y unas gotas de esencia de vainilla. Incorporar la harina previamente mezclada con el polvo para hornear. Formar una masa homogénea y separar en pequeñas bolitas. Aplastar suavemente cada bolita y colocarlas sobre una placa enmantecada o cubierta con papel manteca. Decorar con lentejas de chocolate al gusto. Hornear en horno precalentado a 180 °C durante 12 a 15 minutos.

Monteverde advirtió a sus seguidores que se preparen, porque toda la casa se llena de un aroma irresistible: "Prepárense, que toda la casa se va a llenar de olor a cookies recién horneadas", escribió la cocinera.

Las galletitas de Jimena Monteverde por el Día del niño

En este Día del niño, Jimena Monteverde vuelve a demostrar que no es necesario pasar muchas horas en la cocina para disfrutar de un clásico dulce que encanta a grandes y chicos. Una receta práctica, colorida y rica, ideal para pasar el domingo con la familia.

F.A