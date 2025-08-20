Nicole Neumann es una de las influencias de estilo de vida saludable más observadas por los usuarios de las redes sociales. Con más de 2 millones de seguidores, no duda en compartir los tips que ella sigue para mantener una rutina que la ayude a tener energía y salud en todo momentos. Es por eso que muchos le consultan a la hora ver sus alimentos, y ella decidió revelar una de sus recetas infalibles que la acompañan cuando quiere degustar algo dulce y vegetariano.

Nicole Neumann

La infalible receta de Nicole Neumann para disfrutar de snacks dulces y veggies

La dieta veggie de Nicole Neumann la ayuda a mantener un estilo de vida saludable, de la mano de sus ideales con la protección de los animales. Toda su familia la acompaña al momento de disfrutar de deliciosos platillos que ella prepara con diversos ingredientes. En las últimas horas, mostró su desayuno, de la mano de unos bites dulces y veggies que cocinó. Sus seguidores le pidieron la receta, y ella no dudó en compartirla para que puedan disfrutarla en su casa.

Los bites dulces de Nicole Neumann

Ingredientes

Pistacho

Banana

Manteca de Maní

Chocolate derretido

Coco rallado

Receta

Durante su viaje en auto al trabajo, Nicole Neumann compartió la receta de unos snacks dulces y vegetarianos. Como primera aclaración, contó que ella hizo dos tipos de sabores, pero que se puede combinar con los que a cada uno le parezca. Para eso, tomó como base del sabor y nutrientes al pistacho y la banana, separando cada ingrediente para que se formen dos bites diferentes entre sí, pero con la misma mecánica.

Por un lado, hizo bolitas de pistacho triturado con mantequilla de maní y coco rallado para que queden firmes. Por el otro, con un estilo de alfajor, unió dos "tapitas" de banana, o rodajas, con mantequilla de maní en el centro. Al terminar de formar el snack, derritió el chocolate al baño maría, para evitar que se queme y se separe, manteniendo su textura suave y su sabor característico. Finalmente, se lo agregó a cada bites, dándole el sabor dulce que enamora a todos, y los llevó a la heladera. Cuando están lo suficientemente congelados, los sacó y disfrutó con un rico café con leche.

Los seguidores de Nicole Neumann no dudaron en agradecerle por la receta veggie y saludable que ella disfruta todos los días. La modelo no solo es una influencia fashionista, que marca su diferencia con el estilo bohemio y extraordinario que luce. Además, logra transmitir su estilo de vida saludable a todos aquellos que quieren darle una oportunidad, para mantener la vitalidad y energía, incluso cuando hay mucho trabajo alrededor.

A.E