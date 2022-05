Este domingo a las 19:30 hs el país volverá a vibrar los Premios Martín Fierro 2022, presentados por Alejandro Marley y transmitidos por Telefe y Pluto TV. Esta importante gala marca el regreso de una de las premiaciones a nivel nacional, más importantes para las figuras del país, y hay dos palabras que se escriben muy seguido juntas: “Celebridades y escándalos”.

Previo a la gran noche de los Premios Martín Fierro, la gala ha estado envuelta en algunos escándalos. Hoy te daremos a conocer algunos que fueron de mayor interés para el público, que está pendiente de lo que ocurre alrededor de sus más queridas celebridades.

Los Premios Martín Fierro premian y unen a cientos de famosos de diferentes áreas y categorías. Productores, radio, televisión, periodistas, hasta influencers. Los principales reclamos y escándalos siempre surgen por dos motivos, por nominaciones y por invitaciones.

Premios Martín Fierro 2022: escándalos previos a la gala.

La polémica con La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas, APTRA, se inauguró al conocerse que en las categorías y ternas para los Premios Martín Fierro 2022, dejaría en el limbo a las producciones realizadas en el 2019 y el 2020, premiando así, solo los hecho en el 2021

Hace poco, Pampito cuestionó a Damián Rojo, miembro de APTRA, sobre el porqué su compañera de programa (Mañanísima), Carmen Barbieri, no había sido invitada, cuando su presencia había sido constante en la Tevé de los últimos dos años. Ante el reclamo Rojo se desligó del tema y argumentó que “La producción unifica todas las invitaciones que le llegan. El productor general las reparte como quiere”; es decir, que la culpa de quién va o quién no va, no es de APTRA sino del productor del programa.

Otro de los escándalos por las invitaciones a la gala de los Premios Martín Fierro 2022, ocurrió, según La Pavada de Crónica, al interior de la mega producción de Polka, La 1-5/18. La ficción, que cuenta con un amplió elenco de grandes figuras, habría hecho el reclamo sobre el número de invitaciones que recibieron, las cuales no cubrirán a todas sus figuras.

“Se buscó que grandes candidatos no se eliminaran, no se mataran entre ellos, para tratar de que la convocatoria sea más importante, para que justamente haya más figuras y que sea más atractiva la noche”, explicó el presidente de AFTRA, Luis Ventura, en una entrevista con Intrusos.

El programa de América TV le consultó a Ángel de Brito sobre las ternas para estos Martín Fierro 2022 y el presentador y periodista fue tajante: “Son muy incoherentes. Me parece que fueron muy injustas los panelistas. La Tele está hecha de panelistas; sin embargo, son tres”.

Nueva Polémica en los Premios Martín Fierro 2022

Esta polémica solo tiene horas de gestación y tiene como protagonista a Dalma Maradona. La actriz fue muy severa con su descargo en redes sociales, al enterarse de que en la gala de premiación de los Martín Fierro 2022, se hará un homenaje a la memoria de su papá, Diego Armando, pero ella, Gianinna y Claudia Villafañe no fueron convocadas para tal fin.

“No se preocupen, vamos a estar muy bien representadas por él. que sí está invitado y me parece perfecto. No todos tenemos que ir a todos los lados siempre”. Este comentario hace parte del descargo donde Dalma se cuestionó el porqué no las invitaron.

Cabe resaltar, que Claudia Villafañe, madre de Dalma y Gianinna Maradona, está invitada a los Premios Martín Fierro 2022, por su participación en Telefe, en el reality MasterChef Celebrity 1. Quienes recibirán el homenaje a Maradona, será su hijo menor, Dieguito Maradona, en compañía de su mamá, Verónica Ojeda.