Preocupación en Pampita Online: hackearon la PC de una panelista y la filmaron desnuda

Otra vez la violación a la intimidad y los hackeos son noticia en el mundo del espectáculo. Carolina Haldemann, una de las panelistas de Pampita Online, es la nueva victima. En las últimas horas apareció un video en el que se la ve desnuda, limpiando la casa.

Las imágenes corresponden a un día en el que había tenido una clase de inglés por zoom y dejó su computadora encendida. "Dejé descargando unos archivos y me fui a tomar sol, tenía el bikini mojado entonces me lo saqué y me puse a barrer antes de ir a bañarme".

"Yo me di cuenta recién el miércoles, cuando me empezaron a llegar mensajes de Paula Galloni (compañera de trabajo) y otros conocidos preguntándome por el video y mandándome capturas de pantalla de Twitter. Yo intenté entrar a la cuenta y ya no pude, me tiraba error", explicó a Teleshow.

Me hackearon la cuenta de Twitter. La acabo de recuperar — Carolina Haldemann ♡ (@CaroHaldemann) October 20, 2020

También relató como intentó solucionar la situación y saber de la existencia del hackeo: "Gustavo Talaván y me dijo que lo que hicieron fue una camfecting, que es cuando te toman la cámara y el micrófono de la computadora o del celular... yo había dejado la computadora abierta descargando unos archivos después de mi clase de inglés".

"Es aterrador que te filmen adentro de tu casa sin que vos lo sepas... no es que yo tenía un video porno y me lo robaron... violaron mi intimidad", cerró.

Ese video fue grabado desde la cámara de mi computadora violando mi intimidad sin que yo sepa. No se desde cuando esta tomada mi pc. #MIEDO — Carolina Haldemann ♡ (@CaroHaldemann) October 20, 2020