Nacha Guevara, con una carrera prolífica que sigue sin encontrar techo, se consolidó como una artista multifacética y vanguardista que, desde su juventud, siempre estuvo un paso adelante en la escena cultural.

En LAM, Ángel de Brito contó que Nacha Guevara fue intervenida quirúrgicamente tras tener una vena obstruida en una de sus piernas. El conductor tuvo la palabra de la actriz, y llevó tranquilidad a toda su familia.

Nacha Guevara

Qué le pasó a Nacha Guevara

Nacha Guevara, a sus 83 años, sigue siendo una figura clave de la vanguardia artística. Con una carrera prolífica y multifacética, su capacidad para reinventarse y mantenerse relevante en la escena cultural es notable. Su filosofía de vida y actitud frente al paso del tiempo le permitió vivir en una eterna juventud, manteniéndose no solo espléndida, sino también en sintonía con la modernidad.

En el programa más importante de la escena argentina, Ángel de Brito contó que Nacha Guevara fue operada de urgencia en el Hospital Finochietto, y explicó qué le sucedió: “Recién hablé con Nacha, ahora la van a escuchar. Está fuera de peligro por suerte. Tenía un dolor muy fuerte en un pie, un dolor que nunca sintió, y lo que tenía era una vena obstruida en la pierna, eso fue lo que me dijo”.

Nacha Guevara

La actriz de teatro le envió un audio al panel de “Los Ángeles de la Mañana” para relatarles su situación: “Estoy en terapia, pero me siento muy bien, no me duele nada. Tuve un equipo médico estupendo y una atención buenísima en el Finochietto. Estoy bien”,

Asimismo, Guevara relató que se encuentra en buen estado y que pronto tendría el alta del hospital: “El domingo me voy a casa…Ya se me fue el síntoma que me estaba volviendo loca, que era un dolor en el pie que no se lo deseo a nadie. Estaré allí el 23 como un soldadito (fecha en la que empieza el Cantando 2024 donde ella será jurado)”.

Nacha Guevara también realizó un video desde el sanatorio luego de haber sido internada de urgencia y llevo tranquilidad a sus seguidores: "¡Buen día! Estoy en la camita en el sanatorio. Es temprano porque aquí la vida empieza muy temprano…Lo que les quiero contar es que estoy bien, que se queden tranquilos. Me siento bien. Todo lo que se hizo, se hizo muy bien, con mucho amor, con mucha eficiencia".

Por último, la emblemática artista dijo "He recibido mucho cariño aquí y mucho cariño de afuera, de ustedes. Y me he dado cuenta que cuando la medicina es buena y cuando hay cariño de afuera y de adentro, la sanación es más rápida porque ustedes saben que el amor sano".

Nacha Guevara es una de las emblemáticas actrices de nuestro país, su carrera dejo una huella imborrable en la cultura argentina. La actriz busca llevar tranquilidad a su ferviente púbico a raíz de su complicado estado de salud en las redes sociales.

N.L