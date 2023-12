Este lunes 11 de diciembre comenzó la nueva edición de Gran Hermano y ya florecieron varios problemas de convivencia en la casa más famosa del país. Uno de los ejemplos más claros es el de Isabel de Negri, la participante de 65 años que reveló que no usa bombacha.

La hermanita, que se definió como la nueva "Alfa", ya se ganó a gran parte del público por su forma de ser, pero también fue muy criticada por admitir que no tenía puesta ropa interior, ya que las redes la tildaron rápidamente de “atrevida”.

Además, en el debate del ciclo, Analía Franchin mostró su indignación ante la decisión de la participante: “Si vos vas a convivir en un lugar, en donde todos van a usar el mismo sillón, es una falta de respeto que no tengas bombacha”.

Isabel de Negri.

Al escuchar a su compañera, Pía Shaw decidió revelar por qué Isabel de Negri no usa ropa interior en Gran Hermano: “Ella dice que no usa bombacha porque tiene un problema de salud... No usa porque le raspa y se le lastima la vulva”.

Quién es Isabel de Negri

En su video de presentación antes de entrar a Gran Hermano 2023, la participante de 65 años compartió: "Soy una diva anónima, como soy una borracha conocida porque tengo título. No soy la típica 'abuelita'".

Además, Isabel de Negri se mostró como una persona con carácter desde el principio: "Mi mamá me dijo 'nena, querida, sexo vas a tener como quieras, cuando quieras, donde quieras' y por supuesto que le hice caso al pie de la letra. No tengo vergüenza, no tengo modestia y no tengo culpa".

