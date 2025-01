La China Suárez y Mauro Icardi no dudaron en compartir románticas imágenes sobre su nueva relación. De pasar las fiestas juntos, hasta divertirse con los hijos del otro, y estar horas en la pileta, la actriz y el futbolista publican en sus cuentas de Instagram todo el tiempo que disfrutan del otro. Sin embargo, no todo sería perfecto como lo imaginan. En las últimas horas, se supo que hubo un momento de desconfianza del deportista hacia su pareja, en medio de intensos rumores.

La China Suárez y Mauro Icardi

¿Problemas en el paraíso? Filtraron la fuerte sospecha que tendría Mauro Icardi sobre la China Suárez

La China Suárez fue centro de rumores de un posible embarazo. Yanina Latorre había asegurado que personas del círculo cercano de la actriz le habían confirmado que la joven esperaba un bebé. Sin embargo, y luego de unos días, la artista compartió una imagen de ella en bikini y expresó: "No estoy embarazada. Quizás la 'fuente' es la misma que se encarga de decir mentiras constantemente sobre mí ¿Será la misma fuente que la de las 'pericias'?".

La China Suárez rompió el silencio sobre los rumores de embarazo y sorprendió a todos

Ante esto, Latorre no se quedó callada. “Como le gusta. Todo lo hizo a propósito ¿Qué atrevida la China no?", comenzó su defensa la panelista. Y sentenció: "El rumor lo hizo correr ella, venía todo de su parte. Después, cuando los periodistas le preguntan se hace la desentendida y no contesta". El momento no habría terminado ahí, ya que, en la intimidad, hubo una discusión entre Mauro Icardi y Eugenia Suárez.

Las historias de Instagram de Yanina Latorre en donde le responde a la China

En LAM, Pepe Ochoa se encargó de dar los detalles. El panelista leyó un mensaje de su fuente: "Mauro no confía del todo en la China, por eso siempre usa preservativo pero ella se paso de viva y jura que está en una novela de Casi Ángeles. Y esto no es así. Le toma el pelo a la prensa y se lo tomó a Mauro por eso la obligaron a postear lo del embarazo". De esta manera, contó que la pareja habría mantenido "una charla muy acalorada" al respecto. "Cree que todo esto lo filtró la China Suárez. El entorno de Mauro habría presionado para que Eugenia corte con el rumor y si bien ella no acepta que lo hizo correr, nosotros averiguamos quien fue la persona y lo comprobamos", confirmó.

Por último, Ochoa develó que La China Suárez estaría afrontando un tratamiento médico que le impediría quedar embarazada durante un año, al menos. "Mauro lo que menos quiere es un hijo con todo el quilombo que tiene", cerró el periodista. Sin embargo, la pareja ya habría mantenido su primer intercambio, provocando que Mauro Icardi comenzara a desconfiar de su nueva novia. Cabe destacar que ellos se acompañan en todas las batallas legales, pero esto podría provocar un pequeño quiebre.

A.E