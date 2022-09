El gesto de Gerard Piqué con los padres de Clara Chía Martí: "Se sienten incómodos"

Clara Chía Martí y Gerard Piqué no se esconden. Eso sí, el futbolista ha emitido un comunicado en el que pide explícitamente a la prensa que "respete" su intimidad ya que se ha visto afectada. Tanto la de él como la de sus seres queridos. Y entre esos seres queridos, al parecer se encuentran los padres de su actual pareja, que según un informante no estarían para nada contentos con el circo mediático que se generó luego del blanqueo de la relación de su hija y el ex de Shakira.

Según le confía al periódico "El Español" una fuente cercana a Clara, los padres de la joven están felices con la relación de su hija y Gerard Piqué. Aprueban totalmente el vínculo: "Conocen a Gerard desde hace tiempo y se caen fantásticamente", desliza este confidente.

Sin embargo, la misma fuente confiesa que los papás de Clara Chía Martí se sienten "incómodos" por la repercusión mediática, de la que son ajenos. "Ellos han decidido que no van a aparecer para nada y piden ser respetados", cierra la citada fuente.

EL PAPARAZZI JORDI MARTIN REVELÓ QUE CLARA CHÍA MARTÍ SALÍA CON EL HERMANO DEL MEJOR AMIGO DE PIQUÉ, A QUIEN LUEGO EL FUTBOLISTA DESPIDIÓ DE SU EMPRESA KOSMOS. ALLÍ, COMENZÓ A TRABAJAR LA JOVEN DE 23 AÑOS.

Todo parece indicar que la cosa va enserio. No es nada pasajero. Y como ya han informado varios medios internacionales, la relación de Gerard Piqué y Clara Chíia Martí viene de larga data. Tanto parecen conocerse que no han dudado en irse a vivir juntos en el domicilio de soltero de él, en la calle Muntaner de Barcelona. Clara "ya hace vida en la casa de él", dicen; y hasta hay fotos.

Hay quienes dicen que en noviembre del pasado años, formalizaron su relación de cara a sus respectivas familias. En ese entonces Shakira le habría pedido a Gerard Piqué ir juntos a hacer terapia de pareja, con el fin de salvar su relación. Sin embargo, este con omisivas y excusas varias, le dijo que no. Pues su relación con Clara Martí Chía iba enserio. La colombiana, destrozada.

El comunicado de Gerard Piqué

"Desde que el pasado 4 de junio Shakira y Gerard Piqué confirmaran su separación a través de un comunicado conjunto, se han publicado muchos rumores y presuntas informaciones no contrastadas sobre el jugador, su familia y su vida personal y, por tanto, privada", comienza dicho escrito que se difundió.

"Estos reportajes e imágenes ocasionan no solo un daño a su honor y un perjuicio a su imagen, sino un grave atentado contra los derechos de sus hijos, cuya seguridad y protección representan para él su mayor preocupación. Al mismo tiempo, el seguimiento de algunos medios y paparazzi ha sido continuo, viéndose nuestro cliente obligado a alterar su rutina diaria con el único fin de proteger a sus hijos, a su familia y a su entorno más cercano", prosigue.

SE PRESUME QUE QUIEN HA DIFUNDIDO LA IDENTIDAD DE CLARA CHÍA MARTÍ ES SHAKIRA. MOTIVO POR EL CUAL GERARD PIQUÉ ESTARÍA FURIOSO, COMENTÓ JORDI MARTIN.

Y agrega: "Gerard Piqué ha respetado siempre la actividad de los medios de comunicación y su derecho a la información, y es plenamente consciente del papel fundamental que desempeñan en nuestra sociedad. No obstante, en las últimas semanas se han producido intromisiones que traspasan los límites de la legalidad, por lo que nuestro cliente se ha visto en la obligación de solicitar medidas cautelares de alejamiento y emprender acciones legales contra quienes alteran su vida familiar y vulneran los derechos de sus hijos, dado que el único objetivo de Gerard Piqué es garantizar su bienestar y restablecer sus derechos de intimidad, seguridad y tranquilidad".

"Nuestro cliente quiere agradecer a través de este comunicado el respeto y el rigor informativo mostrados por algunos medios y confía en que todo se resuelva de la mejor forma posible, aplicando siempre la sensatez y el sentido común", concluye el comunicado.