Durante el reality Gran Hermano 2022, Julieta Poggio les contó a sus compañeros un extraño episodio que tuvo en la habitación de las mujeres con un productor del programa que causó alerta y polémica en las redes.

La hermanita se encontraba arreglándose frente al espejo, como suele hacer desde el principio de su estadía, cuando logró ver a través del vidrio un celular que le tomaba una foto mientras le tiraba un beso. Poggio soltó la bomba entre risas, a lo que Alfa respondió alertándola sobre la situación.

Patricia Destefani, madre de la actriz y modelo, salió a hablar preocupada por el bienestar de su hija y comentó que se comunicó con la producción de Telefe. “Como madre me quedé tranquila”, explicó. En una conversación con Mitre Live, la madre de Julieta Poggio expresó: “Vi en el momento lo que dijo Juli, espero y deseo que todo lo que está pasando detrás de cámaras esté bien hecho y que haya sido alguien que se le escapó, pero que fue bien intencionado. Hablé con la gente de Telefe y está todo ok”.

Julieta Poggio, la participante de Gran Hermano fanática de la moda.

Asimismo, Patricia señaló que Julieta no pareció preocuparse por lo sucedido y se mostró de acuerdo con el llamado de atención de Alfa. “No sé si tomó alguna medida con este trabajador. Yo creo que Alfa la alertó porque ella no se preocupó ni nada, supongo que fue porque estaba vestida”, finalizó.

Sin embargo, este no es el único problema con el que Julieta Poggio lidió dentro de la Casa de Gran Hermano. En los últimos días, la participante se mostró incómoda por los tratos de Agustín. “El león”, como se autoproclama, parece estar obsesionado con la modelo y no la deja en paz, lo que causó la furia de Lucca Bardelli, novio de la participante.

Cómo fue la compra semanal de Julieta Poggio en Gran Hermano

A la participante fanática de la moda y los bailes de TikTok le tocó, junto a Daniela, realizar ayer la compra semanal para la casa. Con la mitad del presupuesto, las hermanitas se enfrentaron al desafío de satisfacer a sus compañeros, quienes no querían que ellas se hicieran cargo de las provisiones.

Entre gritos y risas, Julieta Poggio disfrutó ser la cajera mientras que Daniela estaba preocupada por lo que compraron. Entre los participantes se mostraron medianamente de acuerdo por la compra, a excepción de Alfa, quién nuevamente se quejó de la falta de ciertos productos.