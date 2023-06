Martín Lousteau es precandidato a Jefe de Gobierno y durante una entrevista para el medio Infobae, habló de todo en un ciclo con jóvenes que le hicieron preguntas, sobre el futuro del país, su campaña política, temas de sexo, amores del pasado e infidelidades.

El senador participó en la edición ‘’La entrevista informal’’, que tiene el fin de responder las consultas que más inquieta a la generación actual. Entre las preguntas que iban surgiendo, un joven expresó: “Tuviste un episodio muy escandaloso en Palermo hace muchos años en donde toda la atención fue llevada hacia la mujer'', en referencia al polémico romance que tuvo Lousteau con Juana Viale en 2011, cuando fueron captados a los besos y la actriz estaba embarazada de 5 meses: ''¿Creés que hoy eso sería distinto, considerando que sos un político y tenés más relevancia? Y por otro lado, ¿fuiste infiel?”, preguntó.

Martín Lousteau junto a Carla Peterson, su actual esposa

Sin titubear, Martín contestó: “Creo que todo acto consentido entre adultos es un acto consentido entre adultos y no se tiene que meter nadie más. Primer punto. Con respecto a si fui infiel en mi vida, me casé muy tarde, tuve muchas parejas… Sí, fui infiel”.

Juana Viale

Luego, el marido de Carla Peterson profundizó su respuesta: ‘’Yo te puedo prometer el que soy yo hoy va a amar a la que sos vos hoy toda la vida, pero mañana no sé cómo vas a ser vos ni qué me puede pasar a mí, qué cosas me impactan que modifiquen mis gustos o cuál es el acuerdo entre nosotros. Se abre un mundo y ahí cada pareja es un mundo. Entonces si me preguntás si en el pasado he sido infiel, sí”, expresó muy sincero.

Qué pasó entre Juana Viale y Martín Losteau

En el año 2011, Juana Viale tenía una relación con Gonzalo Valenzuela, con quién tiene 3 hijos: Silvestre, Alí y Ringo, pero lamentablemente el pequeño falleció al momento del parto a causa de una negligencia médica. La polémica se desató cuando la actriz fue vista a los besos en el auto de Martín Lousteau y ella estaba embarazada de 5 meses, cuando aún continuaba en pareja con el padre de sus hijos.

D.M