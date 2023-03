Qué es de la vida de Alicia Silverstone: alcanzó la popularidad con Ni idea pero esa fama no la hacía feliz

Alicia Silverstone es una actriz estadounidense que ha cautivado al mundo con su talento, carisma y belleza natural. Nacida el 4 de octubre de 1976 en California, Alicia comenzó su carrera como actriz en la década de 1990 y rápidamente se convirtió en una de las actrices más destacadas de su generación.

A lo largo de su carrera, Alicia demostró su versatilidad como actriz, interpretando personajes tanto dramáticos como cómicos. En 1995, Alicia protagonizó la película "Clueless", que se convirtió en un éxito de taquilla y la catapultó a la fama. En la película, Alicia interpretó a Cher Horowitz, una adolescente adinerada y popular que debe enfrentar los desafíos de la escuela secundaria y la vida.

En el mercado español, el film se conoció como "Ni idea" y la convirtió en un ícono de la moda a nivel internacional. En efecto, aún hoy las jóvenes se siguen "disfrazando" de ella y de sus recordados looks.

Cómo fue la carrera de Alicia Silverstone tras Clueless

Además de su carrera en el cine, Alicia incursionó en el teatro, participado en producciones de Broadway y off-Broadway. También trabajó como activista, promoviendo la alimentación saludable y el bienestar animal. En 2009, Alicia publicó el libro "The Kind Diet", que se enfoca en la alimentación vegetariana y vegana.

Alicia Silverstone en Ni Idea.

Silverstone no solo pasó su adolescencia trabajando de sol a sol, sino que también se fue de su casa con apenas 15 años. Sucedió que cuando la convocaron para The Crush, ofreciéndole el rol protagónico, surgió un escollo legal, que en verdad está pergeñado para proteger a los menores: encarnar ese personaje le demandaría muchas horas de filmación, cuando en realidad, a esa edad solo podría hacerlo durante un tiempo acotado.

Ella misma fue quien acudió a la Justicia para emanciparse de sus padres. Con eso, consiguió vivir como si tuviera 18 y gracias eso logró ese anhelado papel.

A lo largo de su carrera, Alicia recibió varios premios y nominaciones, incluyendo un premio Emmy y un Globo de Oro. Su trabajo en películas como "Batman y Robin", "Blast from the Past" y "The Babysitter" ha sido elogiado por la crítica y ha consolidado su posición como una de las actrices más talentosas y versátiles de Hollywood.

Qué es la vida de Alicia Silverstone en la actualidad

En el 2005, Alicia Silverstone se casó con el músico Christopher Jarecki luego de ocho años de pareja. Llevaron adelante una gran boda frente al mar, y más tarde se convirtieron en padres de Bear Blu. Con la llegada del bebé se fueron a vivir a una casa ecológica, con paneles solares para proveer energía eléctrica, y en la que tenían una huerta que usaban para consumo propio.

Alicia Silverstone y Bear.

En 2018 se separaron, pero en buenos términos y hoy mantienen una gran relación de amistad.

Sus últimos proyectos laborales implicaron "Last survivors", "The Requin", "Scream", "Senior Year" y "Sharwater", todos filmes de gran repercusión en Estados Unidos, pero que no tuvieron vuelo internacional.

Alicia Silverstone.

Alicia Silverstone es una de las actrices más queridas de Hollywood y su legado seguirá inspirando a generaciones futuras gracias a su papel en "Ni idea".

