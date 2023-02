Qué es de la vida de Matthew Macfadyen, el hombre que será siempre Mr. Darcy

David Matthew Macfadyen es un actor británico de cine, teatro y televisión que se volvió mundialmente conocido sobre todo por interpretar en 2005 a Fitzwilliam Darcy en Orgullo y prejuicio, adaptación de la novela homónima de Jane Austen.

En efecto, el hombre formó parte de múltiples elencos y aunque tuvo papeles notables como del oficial de inteligencia del MI5, Tom Quinn, en la serie de televisión dramática de la BBC Spooks o como el de Tom Wambsgans en la serie Succession de HBO, será conocido eternamente como Mr. Darcy.

Cómo fueron los inicios de Matthew Macfayden

Matthew Macfayden estudió arte dramático en el Instituto Oakham de Rutland, Leicestershire, de 1985 a 1992, y realizó estudios en la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art entre 1992 y 1995.

El actor se incorporó en la compañía teatral Cheek by Jowl y desde entonces su crrera despegó. Allí debutó en el teatro profesional con The Duchess of Malfi y también trabajó con la Royal Shakespeare Company en producciones como Sueño de una noche de verano y La escuela de la murmuración en giras internacionales.

En 1998, con la compañía Cheek by Jowl, protagonizó Mucho ruido y pocas nueces, junto a Saskia Reeves. Su interpretación de Benedick fue particularmente memorable. Dicha producción llegó estar en cartel en Nueva York en la Brooklyn Academy of Music (BAM).

Su primera incursión televisiva fue en la novela de Emily Bronte Cumbres borrascosas, dirigida por David Skynner. Posteriormente apareció en diversos trabajos para la BBC como Warriors 1999, de Peter Kominsky, por cuyo papel fue nominado a un Premio de la Real Sociedad Televisiva.

En 2002 participó en el drama de la BBC The Project y ese mismo año lo seleccionaron como protagonista del la serie Spooks, que se convirtió en un éxito tanto de público como de crítica.

En 2005 faltó a la fama internacional tras obtener el papel de Fitzwilliam Darcy en Orgullo y prejuicio, adaptación de la novela homónima de Jane Austen.

Qué es de la vida de Matthew Macfayden hoy

En 2004, Matthew Macfayden contrajo matrimonio con Keeley Hawes y tuvo dos hijos a quienes llamaron Ralph y Maggie. En la actualidad, el actor se encuentra a punto de estrenar Stonehouse, una mini serie de filmin que promete ser un éxito. Allí, Macfayden se pone en la piel de un político laborista que llegó a trabajar como espía para Checoslovaquia y a adoptar múltiples identidades paralelas e incluso a fingir su propia muerte en Miami en 1974.

Uno de sus últimos éxitos a nivel profesional fue en Succession, una serie de televisión de drama estadounidense sobre una familia disfuncional, dueña de un imperio de medios audiovisuales y de empresas de entretenimiento. Allí, Matthew Macfayden se puso en la piel de Tom Wambsgans.

cs.