Majo Favarón, pareja del polémico cirujano Aníbal Lotocki, decidió romper el silencio y habló desde la puerta de su hogar sobre la detención del médico. Además, la mujer confesó de qué viven y qué estudian ahora que el médico no puede ejercer su profesión por las denuncias.

Muy emocionada, Favarón expresó que le parece injusto lo que están viviendo junto a su pareja: “Estamos mal. Nadie se merece lo que nosotros... me refiero a la persecución, a las amenazas, esto no está bien. Él siempre se presentó donde se tenía que presentar, declaró donde tenía que declarar. Siempre habló, siempre estuvo a derecho. Él hizo todo lo que tenía que hacer, lo que la ley dice. Me parece muy injusto todo esto”.

Las movilizaciones frente la casa de Aníbal Lotocki.

Además, María José se mostró indignada con las pacientes que salieron a hablar en la televisión: “Hay muchas pacientes de Aníbal que yo las he visto hace un mes y medio atrás, y ahora las veo en la televisión, y son cosas que no entendés. A mí no me plantean disconformidad, las veo en la televisión”.

Por último, María José Favarón reveló que están alquilando los equipos de Aníbal Lotocki a otros profesionales. Por otro lado, admitió que están ocupando el tiempo estudiando psicoanálisis.

Qué dijo María José Favarón sobre Silvina Luna

Desde la puerta de su casa, la mujer de Aníbal Lotocki habló sobre la exparticipante de Gran Hermano: “No digo con esto que no me duela en el alma lo que le pasó a Silvina Luna, porque me duele en el alma realmente. La conocí porque la he visto en la clínica, me acuerdo cuando se fue a hacer los tratamientos. De hecho, yo declaré en las indagatorias”.

Además, cuando le consultaron si había leído el libro de Silvina Luna, Majo Favarón respondió: “Lo leí, me sensibiliza mucho, las similitudes de lo que le pasó a la madre con lo que le pasó a ella. ¿Ustedes no lo leyeron? Bueno, léanlo”.

J.C.C