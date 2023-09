Carmen Barbieri confesó que ella también se atendió con Aníbal Lotocki: "Me dio miedo"

Carmen Barbieri fue entrevistada por el notero de LAM a raíz de la confesión Sandra Domínguez, de ser otra víctima de Aníbal Lotocki. La actriz contó escalofriantes detalles de los momentos de sufrimiento de de su amiga.

En LAM, Carmen Barbieri reveló que se atendió con Lotocki

Carmen Barbieri reveló que se atendió con Lotocki

"Se calló mucho tiempo. La verdad que no está bien de salud ahora. Se hizo unos estudios, esta preocupará, pero lo hace más por Silvina. Ahora se está animando a hablar", dijo Carmen. El notero indagó aún más: "¿Vos no te hiciste nada?".

Sandra Domínguez y Carmen Barbieri.

"Yo no, si fui a una consulta. Me dijo que me iba a poner esto, me iba a sacar esto. Era tanto lo que me dijo que me iba a hacer, ojo a mí me trató bien, pero no me hizo nada. Me dio miedo porque me miré al espejo y dije: 'No soy tan monstruo'", contó la conductora.

"Te hablo de hace 10 años, era mucho más joven, por suerte no me hice nada. A mí me asustó porque lo vi tan acelerado contando lo que me iba a hacer. Había ido por una lipo, ya me veía vendada como momia, no era para tanto. Él es seductor, te envuelve", terminó de dar los detalles Carmen Barbieri sobre su charla con Lotocki.

