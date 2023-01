Qué fue de la vida de Daisy May Queen, la locutora que ahora vive en un pueblito de la India

Lejanos están los días en los que Daisy May Queen, la reconocida locutora, dirigía la radio Pop 101.5. En 2012, Daisy decidió cambiar su vida: se convirtió al hinduismo, abandonó los medios y se radicó en Rishikesh, un pueblito a los pies del Himalaya, en la India, el cual es considerado la "capital mundial del yoga". Vive allí desde entonces.

En el 2019, en el programa "Almorzando con Mirtha Legrand", Daisy contó algo de su experiencia. “Vivo en una casa de familia, en un cuarto de una de mis mejores amigas de allá de India. Allá una parte de las mujeres siguen una vida tradicional, se casan, se quedan en su casa y solo salen si están acompañadas. Salen con sus esposos o con sus primas. Viven en una sola casa el papá y la mamá, los abuelos, los tíos. Toda la familia vive junta”, contó en la mesaza.

Daisy May Queen abandonó el mundo de los medios para vivir una vida más sencilla y espiritual a los pies del Himalaya.

La locutora, que en sus años de medios estuvo varias veces nominada al Martín Fierro, explicó que es feliz y que en su vida en la India descubrió la importancia de tener paz y una vida “balanceada”. Actualmente es dueña de una pastelería vegana, y detalló que los indios son “absolutamente generosos”.

Sobre su vida pasada, Daisy May Queen aclaró que “no extraña nada la radio”. “Pero claro que extraño a mi papá, a mis amigos. Pero a la radio no, porque siento que di todo lo que tenía para dar", contó en 2019 en el programa "Hay que ver".

Luego, en relación a su vida sentimental confirmó que no está en pareja y que el sexo no ocupa lugar en su vida. " Me retiré de la vida sentimental y sexual porque no me tira. No me pongo hormonas ni chips sexuales ni nada y ya pasé la menopausia. No siento deseos", confesó.

Daisy May Queen y la razón por la que no se vacunó contra el covid:

La ex locutora asegura que no confía en la medicina tradicional y que no quiere dejar "lo natural por lo químico".

En 2021, Daisy May Queen lanzó polémicas declaraciones al hablar sobre las vacunas contra el Coronavirus. En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” la locutora histórica explicó por qué no se vacunará contra el Covid-19.

“No me vacuné porque la vacuna no es vegana. La verdad yo me siento bien, no me he enfermado en todo este tiempo. Tengo mis serias dudas con el tema de la vacuna si no te evita que te enfermes y también cuando te enfermás, lo podés hacer gravemente y morir me parece que no es una vacuna, entonces voy a esperar”, agregó.

Además, aclaró que no confía en la medicina tradicional y que no quería dejar “lo natural por lo químico. “También quisiera hablar del derecho de las personas que no quieren vacunarse, todos tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Los medios y los gobiernos de todo el mundo están presionando mucho para que la gente se vacune”, sostuvo en aquella ocasión.