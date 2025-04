Con el regreso de +CARAS a la pantalla de Caras TV, Miguel Ángel Solá fue uno de los invitados de la nueva temporada y se animó a romper el silencio en el diván de Héctor Maugeri. Allí el actor argentino reveló que lleva un vínculo ríspido con su hija Cayetana, producto de su amor con Blanca Oteyza.

Contrario a la actitud de su hermana María Solá, Cayetana decidió alejarse de su progenitor y continuar con su vida “sin padre” como lo describe el propio intérprete. Sin embargo, a raíz de sus declaraciones, se supo qué fue de la vida de la joven, a qué se dedica y cómo transcurren sus días en Madrid.

Cayetana Solá

Quién es Cayetana Solá, la hija de Miguel Ángel Solá y Blanca Oteyza

En las últimas horas, Miguel Ángel Solá admitió en +CARAS que no tiene la mejor relación con su hija. “Cayetana hace cinco años que no me habla, decidió no hablarme más y vivir sin padre. Pero (el vínculo) con María Luz, hermoso”, expresó en la intimidad de la entrevista con Maugeri.

“¿Con Cayetana no hay forma de revincularse?, inquirió el renombrado periodista. “No, yo no quiero obligar a nadie a nada. No me siento responsable de su actitud”, expuso el actor de 74 años.

Cayetana Solá Oteyza es una joven de 25 años, hija de la pareja de artistas de Miguel Ángel Solá y Blanca Oteyza. Es profesora de teatro y actriz, al igual que sus padres. Es amante de la música y sabe tocar tres instrumentos, a su vez también dibuja y sabe inglés, tal como demuestra en redes sociales.

Mantiene un perfil relativamente bajo en redes sociales y cuenta con un total de mil setecientos cuarenta y ocho seguidores en Instagram. Trabaja en un grupo de teatro independiente de Madrid llamado “La Jalea Teatro”, en donde actualmente forma parte de la obra “La trova”.

Cayetana Solá

En cuanto a su representación artística, forma parte de la agencia Salvador Agency, la cual se ocupa de reunir tanto modelos como actores y actrices para brindarles oportunidades laborales en la ficción, sobre las tablas y en la pantalla.

Es estudiante del laboratorio dramático William Layton, la cual es una escuela privada de interpretación con 60 años de antigüedad. De su formación académica en sus redes sociales pueden verse varias postales con sus compañeros y amigos actores y dramaturgos.

Cayetana Solá junto a sus amigos del laboratorio dramático William Layton

Cayetana, la hija de Miguel Ángel Solá y Blanca Oteyza se desempeña como actriz, profesora de teatro y actualmente continúa su formación en Madrid. No obstante, según reveló su padre a Héctor Maugeri para +CARAS lleva 5 años distanciada de su padre por motivos personales.

C.G.