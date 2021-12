Quién es Carolina Wyler, la joven novia de Beto Casella

El pasado fin de semana, Beto Casella se mostró con su pareja en la inauguración del edificio donde tendrán su nuevo nido de amor. El periodista de Bendita TV mantiene una relación con Carolina Wyler, su joven novia quien tiene 26 años menos que él.

La pareja está unida hace cinco años, pero poco se sabe sobre la relación, ya que ambos mantienen un bajo perfil.



Carolina es locutora y justamente su acercamiento a Beto se dio a través del trabajo cuando compartían juntos en los programas de radio. La dupla se conoce hace más de diez años, y fue gracias a una relación de respeto y amistad que su vínculo se fue transformando en romance, uno que mantienen muy reservado. Por eso, la sorpresa de verlos juntos este fin de semana en un evento causó gran revuelo entre los seguidores del conductor.

"Empezamos a hablar de política, nos pasábamos textos. Un día nos tomamos unos mates juntos, que por supuesto no pasó nada. Un viernes a la noche fui a comer con unas amigas y después me fui a casa. Laburo un montón, no tenía esas cosas de bares y salir mucho... Y me quedé en casa viendo videítos de YouTube de discursos de Perón y le mando un mensaje de texto: 'Perón y vos me están volando la cabeza'", relató Casella durante una entrevista que brindó a Tomás Dente en 2020.

Pese a sufrir una crisis en 2018, la realidad es que ambos han decido apostar al amor.

Beto Casella y su novia apuestan a la convivencia

Beto Casella y la locutora Carolina Wyler preparan lo que será su nuevo y próximo nido de amor, un moderno piso del edificio Brasilia Smart. La torre está ubicada en el barrio de Colegiales muy cerca de los estudios de Canal 9, donde el conductor graba el exitoso ciclo Bendita TV.

Mientras le dan su impronta a nivel decorativo y ambiental, la pareja se mostró públicamente este jueves en la fiesta de inauguración del edificio. Invitados por el desarrollador Hernan Chammah, dueño de la constructora Plan Alto, Beto y su novia se divirtieron a la par de los 200 invitados que celebraron en el Rooftop del edificio.