Josefina Pouso fue a "Re Tarde", el programa radial de Jose María Listorti, y reveló que está comenzando una relación con Diego Arvilly, un periodista con el que trabaja.

En el ciclo, la conductora radial confesó que fue lo que la conquisto de él: "Me divierte mucho, está muy atento todo el tiempo, me mató con el cafecito a la mañana, eso me conquistó".

Diego Arvilly y Josefina Pouso en "Re Tarde".

Por su parte, Diego también compartió que lo enamoró de ella: "Me divierte mucho escucharla, y me encanta mirarla. No puedo creer que me haya dado bola. Encima en tan poco tiempo divertirnos, que es lo más importante".

La nueva pareja de Josefina Pouso, Diego Arvilly, tiene una columna en "Extra TV", participa en cuatro radios diferentes, como Radio 10 y Radio Pop, y es muy fanático del club San Lorenzo.

Las salidas de Josefina Pouso y Diego Arvilly

En el programa que conduce Jose María Listorti, le consultaron a la conductora si le molestaban los fines de semana movidos del periodista, ya que sus colegas relevaron que suele salir mucho. Sin embargo, Pouso reveló que no le preocupaba por qué ella es igual.

Para ejemplificar, Josefina Pouso contó una experiencia que tuvo con Diego Arvilly: "A las 4 de la mañana el sábado nos llamamos, él volvía de su salida y yo volvía de una fiesta electrónica en Mendoza".

J.C.C