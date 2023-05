Zaira Nara protagonizó un vivo de Instagram junto a su hermana y además de blanquear su situación sentimental, comentó que recibió la invitación a salir de una persona trans, a lo que Wanda Nara acotó: "Ah ya sé quien es, la Tini chilena".

Esto sucedió segundos antes de que tanto Wanda Nara como Zaira Nara aclararan que estaban ambas solteras. En efecto, Wanda señaló "quiero que mi hermana esté soltera" a la par que Zaira aclaró que no aceptó la cita.

Quién es Jorge Chacón

Jorge Chacón se dedica al modelaje, se reconoce como no binario y vive en Chile. Hace poco más de tres años emigró desde Venezuela con la intención de buscar un nuevo comienzo. Instalado en el país vecino, se consagró en las redes sociales donde ya tiene más de 560 mil seguidores.

Jorge Chacón.

Jorge Chacón, quien invitó a salir a Zaira Nara, es conocido en en el país donde reside como "la Tini chilena", por su parecido físico a Tini Stoessel. Referente de moda y de la libertad de expresión sobre la elecciones de vida, se ganó el corazón de los chilenos.

En diálogo con "El Mostrador", Jorge Chacón expresó: "Crear contenido era desconectarme un poco de mi realidad como migrante venezolano en Chile". El influencer hace sus publicaciones buscando interpelar los viejos estereotipos de género y apunta a naturalizar un masculinidad flexible y libre de prejuicios.

Jorge Chacón.

Jorge Chacón identificó cuándo inició su camino como influencer

Durante la pandemia, el influencer interesado en salir con Zaira Nara, se abrió una cuenta de TikTok con el único fin de aprender la coreografía de una canción que le gustaba mucho. Allí sucedió lo que no imaginaba: "Me comenzaron a seguir personas que me preguntaban mucho por mis 'outfits' y por mi identidad. En ese momento vi una oportunidad y un poco de compromiso para poder mostrar más de lo que ya hacía para mi Instagram y fue allí donde explotó todo", aseguró Jorge.

Jorge Chacón.

"Al tener alcance en las redes sociales y salir de mi entorno también me he dado cuenta de la ignorancia que hay en la sociedad a gran escala, y de esto nunca se habla. Por eso siempre trato de aportar con educación y dejar que las personas se cuestionen las cosas, venimos de una sociedad que nos dice cómo ser y cómo actuar", agregó sobre lo que se consume en las redes.

Cuándo se conocieron Zaira Nara y Jorge Chacón

Zaira Nara y Jorge Chacón se conocieron el pasado febrero del 2023 en los carnavales de Río. Tanto "la tini chilena" como la modelo argentina fueron invitadas por Pandora para realizar una acción comercial.

En efecto, Jorge Chacón y Zaira Nara compartieron algunos videos juntos y se tomaron fotografías.