Quién es Josefina Pouso, la mujer que cenó con Jorge Rial en Madrid

Jorge Rial fue descubierto en Madrid compartiendo la cena muy bien acompañado. El periodista viajó a Europa para ver el show en vivo de los Rolling Stones y allí se encontró con Josefina Pouso. Conocé más sonre la mujer que cenó con el conductor de "Sobredosis de TV".

Josefina Pouso, al igual que Jorge Rial, es modelo y periodista, tiene 44 años. Actualmente trabaja en "Intratables", programa de América, pero tiempo atrás fue también panelista del programa "Duro de Domar". Al igual que el conductor, tiene dos hijas: Morena y Helena, de 8 y 4 años respectivamente.

Jorge Rial y Josefina Pouso cenando en Madrid.

En febrero del 2012, Josefina Pouzo tuvo un fuerte enfrentamiento con Jorge Rial que definió como lamentable su aparición mediática luego del fallecimiento de Jazmín De Grazia, y como si eso fuera poco, agregó: "La echaron de todos lados por inepta".

Josefina Pouso es una de las mujeres que sorprendió al irrumpir en el mundo de la política en el año 2017, cuando intentó dar sus primeros pasos de la mano de "Pino" Solanas cuando se postuló para convertirse en Senadora por Proyecto Sur.

Josefina Pouso.

El enfrentamiento de Jorge Rial con Josefina Pouso años atrás

Jorge Rial estaba al frente de "Intrusos" en ese momento y sin pelos en la lengua disparó contra Josefina Pouso: "Estaba previsto salir por acá, la bajé yo personalmente, yo le dije a la producción 'esa chica no sale al aire'. Ni la conocía, la conocía de vista, y dando clase de cómo hacer periodismo, una chica que la echaron de todos lados por inepta, digamos la verdad".

El periodista agregó un análisis de su trabajo: "Me di el lujo de bajarla del móvil, yo me di el lujo de decir 'no, no va Josefina Pouso. Dando clase de cómo hacer periodismo una chica que la verdad se tropieza con las palabras. Ella hablaba 'ojo del tratamiento que se le da' y aprovechaba todas las cámaras que se le cruzaban para sacar un minuto de fama, lamentable".