Quién es Macarena Lemos, la futura esposa de Ariel Sujarchuk

Macarena Lemos, futura esposa de Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, recibió a CARAS a días de su boda, con un sinfín de sentimientos encontrados que la tienen más entusiasma.

“Ya esperando este momento, que es real. Voy a colgar mi título de soltera y cambiar mi estado civil por casada, es muy fuerte”, compartió en voz alta Macarena Lemos en la intimidad de su casa y orgullosa de, además, poder abrir las puertas de “Dos Orejas”, su nuevo Centro de adopción de animales de compañía.

La exmodelo y martillera pública se casará por civil con el intendente de Escobar el 16 de abril.

En plena cuenta regresiva de su boda civil, que será el 16 de abril y en el registro civil de Escobar, Lemos detalló que la gran celebración será el 19, para 300 personas, en Hostería El Cazador. “Siempre pensamos cuántas cosas pasamos juntos. Estamos desde hace más de 5 años viviendo una historia hermosa. Para mí es un montón y ya era hora de que demos un paso. En este momento es cuando más tengo presente el momento en que nos conocimos y cómo fuimos construyendo la relación y este amor”, reflexionó Macarena.

Maca logró cumplir un gran sueño: la inauguración del centro “Dos Orejas”, de adopción de animales.

Cómo definió Macarena Lemos su historia de amor con Ariel Sujarchuk

“Nuestra relación fue un paso a paso, un día a día. Ari es una persona muy importante en Escobar, pero siempre supe separarlo porque quería conocer a la persona. Poder adaptarme a esta imagen fuerte, a esta exposición, a no dejar de ser yo, que siempre tuve los pies sobre la tierra de no perder a Macarena, una chica que vino de Rosario, que siempre trabajé, fui independiente, rebelde y a veces cuando estas con un funcionario hay cosas que tenés que cuidar o dejar un poco de lado. Pero siempre me dio la libertad de que sea yo y de no cortarme las alas", afirmó la exmodelo.

Y sobre la diferencia de edad que hay en la pareja, admitió: "Ari tiene hijos y yo no, dos vidas completamente diferentes pero todo eso se tuvo que tratar, llevar y construir. No fue como en los cuentos que lo vi y nos enamoramos y fuimos felices. Hubo que acomodarse y adaptarse”.

"Estamos con mucha ansiedad...sentimos que ya era el momento y es un broche a nuestro amor”, dijo Lemos.

—¿Casarse era un deseo de siempre o se le despierta cuando conoce a Ariel?

—Es algo que nunca imaginé ni soñé. Pensé que iba a ser una novia eterna o iba a estar soltera. Yo considero no ser Susanita, pero siempre estuve en pareja. Ari al poco tiempo que me conoce me propone casamiento. Y yo salí espantada, dije que no. Por suerte me lo volvió a proponer. Le contesté que bueno que me volviste a preguntar porque estoy feliz.

Macarena lucirá contó que en su boda lucirá diseños de Camila Romano.

—¿Se imagina una novia tradicional?

—Yo me acuesto todas las noches soñando ese momento, pensando palabras para él. Mis dos vestidos son soñados y me los está haciendo Camila Romano. Me considero clásica, pero el vestido que elegí está muy en tendencia. El del civil es un look clásico, hecho a medida que cuando lo diseñé ya fui con esa idea. Es un vestido que me representa, soy clásica un poco chic. No me gustan los brillos ni los diseños extravagantes o escotes. Tenemos muy buenos diseñadores y nunca dudé en hacerlo con alguien de Argentina. Cuando me medí por primera vez se me puso la piel de gallina. Fui cayendo también en el mientras tanto.

Maca detalló que sus vestidos de boda serán blancos, sin brillos, escote ni diseños extravagantes, pero trendy.

—Entre sus últimos logros laborales está el Centro de adopción “Dos Orejas”. ¿Siente que todo está alinea do para que este sea su año?

—Sí, fueron muchas cosas. Estar al lado de Ari te incentiva a hacer. Creo que este año ya va a ser diferente por el casamiento y está marcando un año. Pero al margen de eso no paré de hacer cosas. El centro de adopción y concientización de animales de compañía me da muchas satisfacciones y alegría. Yo soy martillera pública y ejerzo la profesión. Empecé a trabajar desde muy chiquita como modelo, entonces es como una estructura que ya tengo. Toda mi vi da trabajé y sé que voy a seguir trabajando. Me veo con mu cho más trabajo. Quiero ampliar “Dos Orejas”, me veo con una familia, pero sobre todo con muchos proyectos. Soy multifacética, no me quedo quieta. Y al lado de Ariel, es imposible quedarse quieta.

—¿Esa fue siempre la dinámica de pareja?

—Sí, y es el secreto de nuestra pareja. Acompañarnos en ca da una de nuestras cosas. Yo acompaño a Ariel, no trabajamos juntos pero lo único que tenemos juntos es nuestra vi da cotidiana y nuestros proyectos familiares. Y está bueno que nos contemos de nuestros trabajos porque en ese sentido somos una pareja sana. Y sí, me veo en un futuro teniendo mucho más trabajo, haciendo más cosas y casada al lado de Ariel.

Texto: Sabrina Galante.

Agradecimientos: Claudia Elizalde Make up, Marisa Latorre pelo y Styling María Eugenia Martorell