En un mundo donde los hijos de figuras públicas suelen quedar bajo los reflectores, Carola Reyna y Rafael Candino construyeron una historia diferente. Lejos del ruido mediático, madre e hijo comparten un vínculo que se fue fortaleciendo incluso a la distancia. Rafael, fruto de la primera pareja de la actriz, eligió un camino que lo llevó a cruzar océanos en busca de sus propios sueños.

Hoy, mientras vive en Europa y desarrolla una carrera sólida en el universo audiovisual, su madre lo acompaña desde la Argentina con una mezcla de admiración y nostalgia.

Quién es Rafael Candino, el hijo de Carola Reyna que triunfa en Europa

Rafael Candino, el hijo de la reconocida actriz Carola Reyna, encontró desde muy chico su vocación en el universo artístico. Nacido en 1991 y fruto del primer matrimonio de la actriz, creyó que su rumbo era el de la economía y terminó por descubrir su amor por el arte.

“De chiquito, Rafa tiene mucha afinidad con lo artístico, tanto por su papá, que es productor y camarógrafo, como por mí”, contó la actriz en una entrevista con Revista CARAS en 2015. La semilla de su pasión fue evidente desde sus inicios: “A los 9 años, le decíamos ‘El producer’, porque cuando me llegaba un guión, él leía el título y opinaba”, recordó su madre.

Rafael Candino de pequeño

Sin embargo, el camino hacia su destino no fue lineal. Candino llegó a iniciar la carrera de Ciencias Económicas, aunque no tardó en darse cuenta de que ese no era su lugar. “Mil veces me pregunté qué estaba haciendo hasta que tomé la decisión de dejar la carrera y me puse a trabajar en los medios”, explicó a CARAS. Esa búsqueda interior lo llevó a colaborar como asistente en una publicidad dirigida por el hermano de Boy Olmi, su padrastro, una experiencia clave.

Motivado por esa vivencia, Rafael decidió estudiar en la Fundación Universidad del Cine, en Buenos Aires. Allí se formó como realizador audiovisual y comenzó a abrirse paso en un ámbito competitivo y desafiante. “Cuanto más me iba metiendo en esto, más seguro estaba de que era a lo que quería dedicarme toda la vida, mi vocación”, aseguró. El tiempo, su talento y compromiso lo llevaron a producir, dirigir y trabajar en distintos formatos, desde cortometrajes hasta proyectos publicitarios.

Rafael Candino

Actualmente, Rafael vive en Europa, donde se desempeña como realizador en una destacada agencia internacional de contenido y fue ayudante de producción en La Casa de Papel y Sky Rojo, la exitosa serie que protagonizó Lali Espósito. Si bien mantiene un perfil reservado, su trabajo habla por sí solo: desde campañas publicitarias hasta piezas documentales, su mirada creativa lo convirtió en un profesional respetado en su rubro.

Carola Reyna, por su parte, celebra cada uno de sus logros desde la distancia, con una mezcla de orgullo y emoción. Para ella, el vuelo de Rafael Candino representa no solo la confirmación de una vocación, sino también la madurez de un camino que se forjó con amor, libertad y arte.

MVB