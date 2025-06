Juana Viale se sumerge en "Subacuática": la obra dirigida por Luciano Cáceres que transforma una pileta en escenario teatral

Subacuática no es solo una obra de teatro: es una experiencia sensorial. En el Club Estrella de Maldonado de Palermo, Juana Viale protagoniza esta propuesta innovadora junto a Joaquín Berthold, bajo la dirección de Luciano Cáceres y Fernanda Ribeiz. La obra, basada en la novela homónima de Melina Pogorelsky, aborda temas tan profundos como el duelo, la maternidad y la resiliencia desde una pileta de natación real.

Juana Viale, Luciano Cáceres y Joaquín Berthold nos comentan en exclusiva sobre Subacuática

“Siempre es un desafío hacer una obra de teatro y también ser dirigida por Luciano, que por lo general tiene ideas disruptivas”, confesó Juana Viale en diálogo exclusivo con CARAS. “Pero a mí me encanta el agua. Creo que es una transmisora de muchas cosas, y para esta obra era un condimento espectacular, fundamental”, aseguró. Juana da vida a Alejandra, una madre auténtica, abrumada por la maternidad, que encuentra en ese espacio acuático un punto de fuga emocional. “Me atrajo mucho la humanidad del personaje, y el hecho de no romantizar la maternidad. Alejandra es muy real”.

Además, Juana nos comentó sobre cómo disfruta la sensación de vincularse con sus compañeros de elenco cuando está trabajando en una obra, y lo agradecida que se siente de ser parte de Subacuática: "Estoy viviendo esto con mucha, mucha felicidad, muy agradecida que me convocaron desde Club Media (la productora)".

Juana Viale en Subacuática

Por su parte, Luciano Cáceres —quien dirige la obra junto a Ribeiz— explicó cómo fue el proceso creativo: “La novela pedía pileta. Probamos alternativas, pero en un momento dije: ‘Esto tiene que transcurrir en el agua’. Así se vuelve una experiencia para el espectador también”. El proyecto llevó un año entero de diseño y planificación. Además, Cáceres habló sobre el trabajo que hubo con Fernanda para incorporar las animaciones que ponen en escena a diferentes situaciones claves para la obra: “Como ella es directora de cine y sobre todo especialista en animación, buscamos cómo incorporar todo este mundo de niños con esa estética, pero sin tener niños”

Subacuática

Joaquín Berthold, quien interpreta a Pablo, habló del costado emocional de su personaje: “En esta obra, uno tiene que poner la emocionalidad, la sensibilidad, la fragilidad. No es lo mismo si Pablo no se quiebra, y yo asumo esa responsabilidad”. Sobre el trabajo con sus compañeros, Berthold expresó: “Con Juana es la tercera obra que hacemos juntos y la pasamos genial. Volver a trabajar con Luciano siempre implica una propuesta distinta, fuera de lo convencional. Esta vez nos tocó en la pileta, y lo estoy disfrutando mucho”.

Joaquín Berthold en Subacuática

Subacuática se presenta los sábados y domingos. Con proyecciones, música original, escenas flotantes, y protagonistas tan talentosos como Juana Viale, Joaquín Berthold y Anahí Gadda, es una obra que literalmente sumerge a los espectadores en una historia profunda y emotiva. Una experiencia diferente, inmersiva, donde el teatro rompe sus límites y, como sintetiza Luciano Cáceres, deja un mensaje claro y necesario: “es una experiencia, porque habla de la paternidad, de la maternidad… y además porque no se regodea en el sufrimiento. Casi metafóricamente hablando —y siendo en un escenario acuático—, siempre uno tiene que intentar salir a flote”.