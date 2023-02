A pesar de la ola de éxito y popularidad que Shakira está viviendo desde que lanzó su Session 53 - junto al productor argentino, Bizarrap - no todo es buena suerte en el presente de la cantante colombiana. Su padre, William Mebarak Chadid, de 91 años, se encuentra atravesando un delicado estado de salud que por estas horas tiene a la intérprete en vilo. Debido a su estado, Shakira debió demorar su mudanza de España a Miami.

William Mebarak Chadid nació en Nueva York en 1931, en una familia de origen libanés, pero emigró a Colombia cuando tenía tan solo cinco años. Mebarak es conocido por su faceta de escritor, pero tuvo muchos oficios, desde joyero, comerciante y visitador médico hasta locutor, profesor de literatura y periodista. Aunque su primera vocación fue ser sacerdote.

Shakira junto a William Mebarak

"Pero mi padre no quiso, se asustó, porque él no tenía hermanos varones y yo sólo tenía un hermano muy pequeño. Tenía pánico de que se perdiese su apellido, Mebarak. Entonces, me cambió de colegio, empecé a conocer chicas... ¡Y eso acabó con mi vocación! Después quise ser escritor y médico, pero tuve una juventud muy alocada, la verdad... Motos, coches, copas, juerga, chicas... Me avergüenza decir que fui muy inestable", confesaba Mebarak en una entrevista. Su libro 'Al viento y al azar', habla de sus amores de juventud, y recuerda su Colombia querida, en especial la ciudad de Barranquilla.

Shakira siempre ha hablado con cariño y ternura de sus padres, con quienes manifestó que siempre tuvo "la oportunidad de dialogar” y una relación “abierta y transparente” que “ha venido acompañada de risas".

William Mebarak es padre de ocho hijos más además de Shakira, uno de ellos fallecido, fruto de un anterior matrimonio. Se reconoce católico y votante de Obama, y para la intérprete de “Inevitable” es su héroe. Cuando cumplió sus 91 años, Shakira le dedicó una versión de su tema “Hay amores”, que la cantante compuso para la película “El amor en los tiempos del cólera”.

"Feliz cumpleaños al héroe de mi vida. Papá, has pasado por un covid, dos caídas y dos operaciones. Ha sido mucho este año y sigues con 91 años enseñándome cada día resiliencia y amor sin límites", le escribió Shakira a su padre en su cuenta de Instagram.

Qué le pasa al papá de Shakira

Durante años William Mebarak ha sufrido múltiples problemas de salud que fueron deteriorando su estado. Además de haber estado enfermo de covid durante la pandemia, en 2022 fue ingresado de urgencia a un hospital después de haber sufrido una caída que, de acuerdo a los reportes de los médicos, le afectó su cerebro.

Shakira junto a su padre, luego de que sufriera una fuerte caída tiempo atrás.

Recientemente se había anunciado que el hombre de 91 años sería operado, pero por indicaciones médicas decidieron suspender la intervención. Su estado es muy delicado, y por ese motivo Shakira debió suspender su mudanza a Miami, a donde vivirá junto a sus hijos Milan y Sasha, que tuvo con su ex pareja el jugador de fútbol Gerard Piqué. Shakira también pensaba llevarse a su padre, pero por razones obvias el hombre está impedido de viajar.