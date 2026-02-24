Quién es Taina Laurino, la hija de Anamá Ferreira que la convertirá en abuela por primera vez

Taina Laurino, la hija de Anamá Ferreira, será madre y convertirá a la reconocida modelo en abuela por primera vez. Su vida profesional, marcada por el protocolo internacional, se combina ahora con esta nueva etapa personal. Con una trayectoria vinculada a eventos y espacios diplomáticos, la joven suma un capítulo distinto en su vida.

Entre la ceremonia y el protocolo, la vida de Taina Laurino, la hija de Anamá Ferreira

Taina Laurino, la hija de Anamá Ferreira, inicia una etapa significativa al anunciar la llegada de su hijo, convirtiendo a la modelo en abuela por primera vez. Con una trayectoria vinculada al mundo del protocolo y las relaciones internacionales, suma ahora la experiencia de la maternidad a su recorrido personal.

Taina Laurino

La hija de la modelo brasileña nació en Buenos Aires y es fruto de la relación que mantuvo con el empresario uruguayo Juan Manuel Laurino. Desde muy joven se interesó por el mundo académico y profesional, construyendo una carrera que la llevó a destacarse en áreas vinculadas al protocolo y las relaciones internacionales.

La formación de Taina Laurino la convirtió en una especialista en ceremonial y protocolo, con experiencia en eventos de gran relevancia. Gracias a su trayectoria, tuvo la oportunidad de vincularse con figuras de la realeza y participar en ámbitos diplomáticos, lo que le permitió consolidar un perfil profesional sólido y destacado.

Taina Laurino y Anamá Ferreira

El camino de la hija de Anamá Ferreira se orientó hacia la organización de eventos oficiales y la asesoría en cuestiones de etiqueta y ceremonial. Su trabajo la llevó a colaborar en espacios donde la precisión y la formalidad son esenciales, convirtiéndose en una referente en el ámbito. La experiencia adquirida le permitió desenvolverse en escenarios internacionales, donde el protocolo es clave.

Taina Laurino, la hija de Anamá Ferreira, convertirá a la modelo en abuela por primera vez

En las últimas horas, Taina Laurino anunció en sus redes sociales la llegada de su primer hijo, marcando un cambio significativo en su vida. La noticia también tiene un impacto especial en Anamá Ferreira, quien se convierte en abuela por primera vez.

Taina Laurino y Georgie Neuss

A través de su cuenta de Instagram, la especialista en protocolo dio a conocer la noticia con una tierna foto junto a su marido, Georgie Neuss. En las imágenes que compartió, se la puede ver posando con su incipiente pancita de embarazada. “Más felices que nunca”, escribió en su publicación, que recibió una ola de comentarios por parte de sus seguidores.

A diferencia de Anamá Ferreira, su madre, que construyó una carrera pública en los medios y la moda, Taina Laurino mantiene un perfil más reservado. Su vida profesional se desarrolla en ámbitos vinculados al protocolo y la diplomacia, donde la discreción es parte de su rutina diaria, manteniendo la gestión institucional.

Taina Laurino

Taina Laurino, la hija de Anamá Ferreira, será madre y con ello convertirá a la reconocida modelo en abuela por primera vez. Su recorrido profesional en el ámbito del protocolo y las relaciones internacionales se suma ahora a un presente marcado por la llegada de un nuevo integrante a la familia.

VDV