El look boho chic minimalista y elegante de Juana Viale para el cumpleaños de Mirtha Legrand

Juana Viale volvió a impactar con un look alineado a su esencia boho chic. En esta ocasión tan importante como el cumpleaños número 99 de Mirtha Legrand, la actriz eligió un conjunto relajado y minimalista que combinó comodidad y elegancia sin esfuerzo.

Impronta artesanal y silueta fluida: Juana Viale marcó estilo en el cumpleaños de Mirtha Legrand

Para una noche muy especial, Juana Viale volvió a demostrarse fiel a su estilo. En la noche del lunes 23 de febrero, la conductora dijo presente en la celebración por los 99 años de su abuela, Mirtha Legrand, la cual se llevó a cabo en la casa de su madre Marcela Tinayre. Para el festejo, apostó por un look boho chic, minimalista y elegante que no pasó desapercibido.

La artista llegó acompañada de su pareja, Yago Lange, y sin ánimos de posar para la prensa. Por esta razón, dejó ver su atuendo mientras caminaba hasta la propiedad. Tal como se puede ver en las fotos, Juana Viale eligió un top tejido en tono marrón chocolate, de breteles finos y escote recto, que dejaba al descubierto sus hombros y abdomen. Este detalle aportaba un aire relajado pero sofisticado a la vez. La prenda, de textura artesanal, reforzó la impronta bohemia del estilismo y el color contrastó con su piel bronceada, realzando aún más el outfit.

Juana Viale y su pareja Yago Lange (RS Fotos)

De hecho, Juana Viale combinó de cierta manera con su pareja ya que el joven eligió una camisa gamuzada en color chocolate y pantalón de jean en tono azul oscuro. Este look descontracturado pero cuidado a la vez acompañó a la perfección la impronta relajada de la artista, generando una sutil armonía cromática entre ambos.

La particular falda estampada que eligió Juana Viale

El estilismo de Juana Viale se completó con una falda larga de caída fluida, con un delicado estampado artístico en tonos celestes, verdes y grisáceos, donde se destacaban ilustraciones inspiradas en la naturaleza. El diseño, etéreo y con movimiento, equilibró a la perfección la simpleza del top y elevó la propuesta con un guiño romántico. Con esta elección, la hija de Marcela Tinayre volvió a dejar en claro que la elegancia también puede expresarse desde la autenticidad y la comodidad.

Juana Viale ingresando a la casa de su madre, Marcela Tinayre, para festejar el cumpleaños de Mirtha (RS Fotos)

En cuanto a los accesorios, Juana Viale mantuvo la línea minimalista que suele caracterizarla: lució aros llamativos en color plateado con forma de hojas y sumó un collar fino tipo gargantilla en tono dorado. Asimismo, agregó un clutch de cuero en tonalidad marrón claro para guardar sus pertenencias. Como calzado, optó por sandalias negras con taco, lo que ayudó a estilizar su figura. Por último, su estética siguió su esencia natural y despojada: llevó su clásico peinado tirante y recogido con rodete bajo, y un maquillaje natural que destacó su piel sana y glowy.

Una vez más, la nieta de Mirtha Legrand se llevó todas las miradas por el look que armó con prendas nobles, siluetas simples y detalles con personalidad. Lejos de seguir las últimas novedades en la industria textil, la presentadora reafirmó su propia identidad en una celebración familiar cargada de emoción. De esta manera, el look boho chic minimalista y elegante de Juana Viale para el cumpleaños de Mirtha Legrand se volvió protagonista de una noche tan significativa para la historia de su familia.