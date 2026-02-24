Andy Chango fue eliminado de MasterChef Celebrity y estallaron los memes por "bronca y dolor"

Andy Chango se convirtió en el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity, tras una dura gala de eliminación el 23 de febrero. El cantante se volvió el portavoz de muchos usuarios de las redes sociales, que no dudaban en destacar sus mejores frases y comentarios irónicos en cada uno de los programas. Sin embargo, no llegó a cumplir con las expectativas del jurado, y no logró pasar a las rondas finales. Fue así que los memes al respecto surgieron, expresando la "bronca y dolor" de todos sus seguidores, y la coincidencia con el comienzo de Gran Hermano, Generación Dorada.

Andy Chango

Andy Chango fue eliminado de MasterChef Celebrity

Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui propusieron para la gala de eliminación del 23 de febrero un exigente reto culinario con carne Wagyu, el exclusivo vacuno japonés. El mismo complicó a los participantes que se encontraban en la línea de fuego, pero cuatro de ellos fueron salvados por sus dotes o el teléfono. Sin embargo, el Chino Leunis, La Joaqui y Andy Chango quedaron en la cuerda floja al ser los últimos tres y posibles eliminados del certamen. Finalmente, el jurado los hizo pasar al frente y anunciaron que el plato del cantante no había llegado a cumplir con las expectativas.

La reacción de las redes sociales a la eliminación de Andy Chango

Las redes sociales mostraron su apoyo a Andy Chango, quien se había vuelto en un protagonista de memes con el correr de todos los programas. Entre comentarios irónicos o cruces graciosos con otros participantes, fue centro de risas de muchos usuarios que destacaban lo mejor del cantante. Sin embargo, con su eliminación, ellos expresaron su "bronca y dolor" frente a la despedida y recordaron algunos de sus mejores momentos.

Los memes tras la eliminación de Andy Chango

Los memes tras la eliminación de Andy Chango

Los memes tras la eliminación de Andy Chango

Entre los comentarios de tristeza, destacaron el estreno de Gran Hermano, Generación Dorada. Al finalizar Masterchef Celebrity, comenzó una nueva edición del certamen de la casa más importante de la Argentina. Ante esto, muchos expresaron su enojo con el rápido pasaje al siguiente programa, mientras que otros aseguraron que se enfocarían en el nuevo reality, debido a que su favorito se había despedido de la cocina.

Los memes tras la eliminación de Andy Chango

Los memes tras la eliminación de Andy Chango

Andy Chango generó comentarios entre las redes sociales y memes entre los usuarios por su eliminación. Entre "bronca y dolor", recordaron los mejores momentos del cantante como cocinero del certamen. Masterchef Celebrity está en su recta final, donde los retos se vuelven cada vez más exigentes y los participantes temen por sus talentos culinarios. Por el momento, no confirmaron una fecha de finalización, por lo que la emoción sigue presente entre los seguidores.

A.E