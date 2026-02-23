Bomba internacional: aseguran que Juliana Awada y el rey Felipe viven un intenso romance

A principios de este 2026, Juliana Awada confirmó la noticia de su separación de Mauricio Macri tras 15 años de matrimonio y una hija en común. De inmediato, la empresaria textil había sido vinculada con un aristócrata europeo, pero ese rumor con el correr de las semanas se fue evaporando. Sin embargo, este lunes 23 de febrero, Rodrigo Lussich en Intrusos (América) fue el portador de una verdadera bomba internacional: la exesposa del dirigente político habría iniciado un apasionado romance con el rey Felipe VI.

Juliana Awada y el rey Felipe: el escándalo real que sacude al mundo

La noticia fue confirmada en Intrusos. De acuerdo con la información propiciada por Rodrigo Lussich en el programa de espectáculos, Juliana Awada habría iniciado un noviazgo con el rey Felipe VI quien transitaría una “separación sin papeles” con Letizia Ortiz. Al parecer, una vez que anunció su ruptura con el expresidente de la Nación, la ex primera dama comenzó a mantener un estrecho vínculo con el monarca español. En este marco, la periodista Paula Varela, señaló que Awada siempre caminó “como una reina”. Ante esto, el conductor, sumo: “Juliana previo a Macri tuvo a su hija con ´el conde´ (el empresario belga Bruno Barbier)”.

Juliana Awada, reina Letizia, Mauricio Macri, rey Felipe | Twitter

En paralelo, en el viejo continente, las versiones de la separación entre el monarca y la reina Letizia ya son moneda corriente en la prensa española y, con el correr del tiempo, cada vez más se van asentando los rumores del fin de su matrimonio. Entre versiones de un presunto engaño de la royal al padre de la princesa Leonor y de la Infanta Sofía, ahora es el hijo de la emérita reina Sofía quien da un revés sentimental. Tal es así que estaría preparando el anuncio de su divorcio, una vez que su hija cumpla la mayoría de edad.

Rodrigo Lussich anunció el presunto romance entre Juliana Awada y el rey Felipe VI

Para desandar la noticia, el presentador de Intrusos se sumó a la teoría de que el rey Felipe y su esposa ya no estarían juntos: “En el 2012 se habrían separado, sólo que están esperando el momento de anunciarlo porque esto está relacionado con un hecho político. Pasado ese momento, parece que hay vía libre”. Fue en ese momento en el que contó que la mamá de Antonia Macri estaría en el radar de Su Majestad: “Dicen que Juliana Awada está muy cerca de un español. Este español está casado con una española. Él estaría separado de su mujer, pero las circunstancias lo han obligado a continuar. Estamos hablando del rey Felipe y de Juliana Awada. Estamos hablando de rumores que circulan en lo más alto de la política, la economía, el mundo de los negocios internacionales”.

Juliana Awada, Mauricio Macri, rey Felipe, reina Letizia

Si bien expertos en la corona vienen sosteniendo desde hace largo tiempo que entre los reyes de España existiría un quiebre matrimonial hace más de una década, lo cierto es que, una vez que la diseñadora comunicó su separación de Mauricio Macri, estas especulaciones comenzaron a tomar forma a tal punto de filtrarse su supuesto romance con Felipe VI. “Esto tiene que ver con una crisis terminal en la monarquía europea, en la española precisamente. Ya estarían separados Letizia y Felipe, pero están esperando que sus hijas sean mayores. Él es un tipo pintón, es un demonio”, insistió el comunicador.

Juliana Awada y rey Felipe

Luego de haber lanzado esta bomba internacional sobre el supuesto romance entre Juliana Awada y el rey Felipe, Lussich abrió el diálogo a sus compañeros de piso. “De concretarse esta pareja, tendríamos una segunda reina argentina”, destacó Daniel Ambrosino. A su vez, resaltó la presencia argentina como máximos exponentes en el mundo: “Tenemos un Papa, Maradona, Máxima y ahora tendríamos a Juliana”. Incluso se animaron a afirmar que Mauricio Macri quiere blanquear un romane con una famosa, "antes de que lo haga Juliana". Ahora, todas las miradas están puestas en el escándalo real de la corona española que salpica, indefectiblemente, al exjefe de estado argentino.

NB