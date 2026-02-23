Las fotos de Juliana Awada con el rey Felipe de España

En las últimas horas, versiones que circularon en el mundo del espectáculo y la política vincularon a Juliana Awada con el rey Felipe VI de España, en medio de supuestas tensiones dentro de la corona española. La información, impulsada por Rodrigo Lussich en Intrusos (AméricaTV), no tardó en viralizarse y escalar a nivel internacional. Así, la historia empezó a combinar poder, intimidad y especulación en una misma historia. Aunque no hay confirmaciones oficiales, el cruce de estos nombres fue suficiente para despertar la atención de todos.

Juliana Awada y su cercanía con la realeza europea

En medio de todo esto, muchos recordaron las fotos que la propia Juliana Awada había compartido en su cuenta de Instagram, donde aparece junto al rey Felipe VI y la reina Letizia. Las imágenes, que rápidamente volvieron a circular, corresponden a distintos encuentros oficiales entre ambas parejas. Entre ellos se destaca la visita de Estado de Mauricio Macri y Awada a España, con recepción en el Palacio Real de Madrid. Allí hubo saludo protocolar, posado oficial y un almuerzo institucional que marcó la agenda.

Los entonces jefes de Estado y los reyes de España, reunidos en el Teatro Colón, en una imagen que combina protocolo, política y cercanía.

También cobró relevancia la visita de los reyes de España a la Argentina, donde compartieron actividades en la Casa Rosada y el Teatro Colón. En ese contexto, ambas parejas participaron de eventos culturales y actos oficiales de alto perfil. A eso se sumaron recepciones formales y recorridos por espacios emblemáticos, siempre bajo la mirada pública. Las imágenes de esos momentos muestran gestos distendidos, sonrisas y una interacción fluida, esa cercanía, en su momento interpretada como protocolo, hoy alimenta nuevas lecturas.

Recepción oficial en la Casa Rosada: Awada y Macri acompañan a Felipe VI y Letizia en una de las actividades centrales de su visita a la Argentina.

Felipe VI y el contexto que reaviva las versiones

Este tipo de vínculos no resulta extraño dentro del universo diplomático, donde las relaciones personales acompañan los encuentros institucionales. Durante su rol como primera dama, Awada sostuvo una agenda activa con líderes internacionales. Su estilo sobrio y su impronta estética generaron afinidad con figuras de distintos ámbitos. En ese marco, su relación con Letizia Ortiz también fue destacada en reiteradas ocasiones. La coincidencia en códigos de estilo y gestualidad reforzó esa percepción pública.

Juliana Awada y Mauricio Macri junto a Felipe VI y Letizia Ortiz, en una postal oficial que refleja la sintonía entre ambas parejas durante encuentros institucionales.

Sin embargo, lo que antes era leído como parte del protocolo hoy se resignifica a partir de las versiones que circulan. La cercanía institucional se convierte así en material de especulación. Aun así, es importante remarcar que todas esas imágenes responden a actividades públicas y oficiales. Cabe destacar, de igual manera, que no existen fotos de encuentros privados ni situaciones fuera de ese marco.

Entre gestos cómplices y sonrisas, Juliana Awada y Letizia Ortiz protagonizan una escena distendida bajo la mirada del rey Felipe VI.

El momento en que Intrusos instaló la versión del romance de Juliana Awada y Felipe VI

Fue en ese escenario donde el tema tomó una dimensión inesperada y se volvió viral. En Intrusos, Rodrigo Lussich lanzó la versión de un supuesto vínculo sentimental entre Awada y el rey Felipe VI. Según lo expuesto, el monarca atravesaría una “separación sin papeles” con Letizia. El panel amplificó la información y sumó interpretaciones que circularon con rapidez. En pocas horas, el tema pasó del rumor a instalarse en la agenda mediática.

El tape del programa se convirtió en el punto de partida de esta historia que mezcla política, realeza y espectáculo. A partir de esa emisión, las imágenes del pasado cobraron una nueva dimensión. Lo que antes era archivo institucional pasó a ser leído como posible indicio. En paralelo, también volvieron a tomar fuerza las versiones sobre una supuesta crisis entre Felipe VI y Letizia Ortiz, alimentadas por rumores de distanciamiento y posibles terceros en discordia. Entre versiones, interpretaciones y material visual, la historia sigue retroalimentándose.