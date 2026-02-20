El presente de Valeria Wainer, la madre de los hijos de Julián Weich: fascinación por lo medieval, espíritu hippie y poesía

Con una identidad cada vez más definida, Valeria Wainer muestra hoy una faceta atravesada por lo artístico, lo espiritual y lo lúdico. La ex pareja de Julián Weich, con quien mantuvo una relación durante fines de los 80 y los 90, fue su primera esposa y formó junto a él una familia. Se conocieron en una fiesta de cumpleaños de Adrián Suar, en 1987, en un encuentro tan inesperado como determinante. Ella había asistido con la intención de conocer a Gustavo Bermúdez, pero finalmente conectó con el conductor y comenzó una historia que duraría una década. Madre de Iara, Jerónimo y Tadeo, eligió con el paso del tiempo correrse de la exposición mediática.

Valeria Wainer y una estética entre lo medieval y lo bohemio

En su última publicación, Wainer compartió imágenes desde la Medievalcon, un evento temático que celebra el mundo medieval a través de la recreación histórica, la fantasía, la artesanía y la performance. Allí se la pudo ver completamente inmersa en ese imaginario: corset, prendas oscuras, accesorios y una estética que remite a otra época. Pero no se trata solo de un look, sino de una afinidad más profunda con ese universo simbólico que combina lo mágico, lo ancestral y lo artesanal. La feria reúne a artistas, creadores y entusiastas que encuentran en ese mundo una forma de expresión. En ese contexto, su presencia no resulta impostada, sino coherente con su recorrido.

En modo relajado y cómplice, Valeria compartió momentos del evento junto a otros participantes, reflejando su espíritu libre y su conexión con este universo.

En las fotos, además, aparece detrás de un puesto donde exhibe piezas artesanales, desde objetos decorativos hasta pequeñas esculturas y velas. Ese costado emprendedor dialoga con su historia personal, siempre ligada a lo creativo y lo manual. Con el pelo suelto, voluminoso y canoso, y una actitud relajada, Wainer se muestra fiel a sí misma, sin responder a mandatos estéticos. Su imagen transmite autenticidad y una búsqueda sostenida en el tiempo. Más que una estética, es una forma de vida.

El entorno también acompaña esa narrativa: telas, estructuras de madera, iluminación tenue y objetos que parecen salidos de otro tiempo. La Medievalcon funciona como un espacio donde convergen distintas disciplinas y sensibilidades. Allí, Valeria no solo participa, sino que también expone y comparte su trabajo. Esa dimensión colectiva refuerza su perfil: el de una mujer que elige crear antes que mostrarse. Y que encuentra en lo artesanal una forma de expresión genuina.

Valeria Wainer se mostró en la MedievalCon con un look inspirado en lo medieval y un stand propio de piezas artesanales, donde despliega su costado creativo.

Valeria Wainer y una vida atravesada por la sensibilidad

Más allá de lo visual, hay en su presente una fuerte conexión con la poesía y lo introspectivo. Sus publicaciones suelen incluir textos breves, casi como pensamientos, donde se mezclan emociones y reflexiones. Esa dimensión íntima dialoga con una vida marcada por procesos personales profundos y una mirada espiritual. Tras su separación de Julián Weich, quien luego rehizo su vida, Valeria Wainer eligió un camino más introspectivo y alejado de los medios. Hoy, entre ferias medievales, objetos hechos a mano y palabras que invitan a detenerse, su presente se define por la libertad. Una libertad que no busca encajar, sino expresarse.