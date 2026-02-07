Anamá Ferreira: "La Selección Argentina es la única que no tiene un negro"

Anamá Ferreira volvió a quedar en el centro de la polémica luego de debatir sobre distintos casos de discriminación racial en la Argentina. Si bien la exmodelo y empresaria buscó poner el foco en la necesidad de sancionar este tipo de conductas, una declaración vinculada al fútbol argentino terminó desatando una fuerte polémica en redes sociales.

Ferreira había sido convocada en TN para opinar sobre el escándalo que involucra a la abogada santiagueña Agostina Páez, acusada de “injuria racial”. En ese contexto, reclamó medidas contundentes y sostuvo que este tipo de hechos deben condenarse sin distinciones.

“No es contra un extranjero, es contra cualquiera que haga eso”, expresó, al remarcar que la discriminación racial debe ser rechazada de forma transversal, independientemente del origen o la identidad de las personas involucradas.

La frase de Anamá Ferreira sobre la Selección Argentina que generó controversia

El clima del debate cambió abruptamente cuando Anamá Ferreira amplió su análisis y apuntó directamente al fútbol argentino. En ese momento, lanzó una frase que rápidamente se viralizó y generó rechazo en distintos sectores: “La Selección Argentina es la única que no tiene un negro”.

La declaración provocó una inmediata reacción en redes sociales, donde usuarios cuestionaron tanto la forma como el contenido del planteo. En pocas horas, el tema se convirtió en tendencia y reabrió una discusión que aparece de manera cíclica, especialmente desde el exterior.

Un debate que ya había surgido durante el Mundial

El señalamiento sobre la composición racial de la Selección Argentina no es nuevo. Durante el Mundial de Qatar 2022, algunos medios internacionales habían instalado un debate similar, cuestionando la falta de diversidad racial en el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Como ocurrió en aquella oportunidad, buena parte del público argentino rechazó la afirmación y respondió que la conformación del seleccionado nacional está ligada a la demografía del país, a los procesos históricos y, principalmente, al rendimiento deportivo de los jugadores, y no a criterios de exclusión racial.

Hasta el momento, ni la AFA ni el entorno de la Selección Argentina se pronunciaron oficialmente sobre los dichos de Anamá Ferreira. Sin embargo, la frase continuó generando debate y volvió a poner sobre la mesa un tema sensible que divide opiniones tanto dentro como fuera del país.

