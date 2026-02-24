Entre Patricia Bullirch y Juana Viale: así fue la mesa principal de Mirtha Legrand en su cumpleaños

Mirtha Legrand celebró sus 99 años, en la intimidad de la casa de su hija, Marcela Tinayre, y rodeada de sus seres más cercanos. Mientras que la prensa y su club de fans la esperaban en la puerta del lugar, con carteles y móviles en vivo, el interior de la propiedad se daban las conversaciones más interesantes, junto con el lujo y la elegancia que caracteriza a la conductora. Las imágenes del interior se difundieron en redes sociales, y se conoció la intimidad de la organización, que tuvo una verdadera mesaza con la agasajada como protagonista, como siempre.

El cumpleaños de Mirtha Legrand / Créditos: RS Fotos

La mesa principal del cumpleaños de Mirtha Legrand

La intimidad del cumpleaños de Mirtha Legrand se mantiene con el correr de los años y en todos los festejos que realiza la conductora. Para sus 99, decidió volver a disfrutar con su familia y amigos, que conoció por la televisión y diferentes ámbitos laborales. En la casa de Marcela Tinayre, hicieron un cerramiento del patio trasero, donde colocaron mesas para la gran cena. Como desde hace años, Ramiro Arzuaga fue el ambientador a cargo de mantener la elegancia del lugar, y compartió en sus historias de Instagram videos y un vivo de la noche más esperada por los fanáticos de la televisión.

La mesa principal de Mirtha Legrand

En el mismo, destacó la distribución de las mesas y qué invitado se sentó en cada lugar. Junto a la agasajada, se armó una lista de celebridades de todo tipo, desde políticos hasta cineastas, dejando en claro quiénes son los más cercanos para la Chiqui. Juana Viale, Patricia Bullrich, Carlos Rotenberg, Marcelo Polino, Juan José Campanella, Teté Coustarot y Amalia Amoedo fueron algunos de los que se vieron en las imágenes que compartió Arzuaga, y que se colocaron junto a Mirtha Legrand para celebrar sus 99 años.

Parte del clan familiar como Marcela Tinayre, Nacho Viale, Lucía Pedraza y Ámbar de Benedictis tuvo su lugar en una mesa cerca de la principal, y todos ellos posaron con Mirtha Legrand para el momento de soplar la vela de la tora de cumpleaños.

Los dos looks de Mirtha Legrand: entre flores y sastrería

Mirtha Legrand llegó a su cumpleaños 99, demostrando que es la reina de la elegancia en todos los eventos que realiza. Para la gran noche, destacó dos looks completamente diferentes, pero que demostraban su pasión por la comodidad y la sastrería. Primero, llegó al evento con un traje total white, con piedras bordadas brillantes, que finalizaba en una falda recta larga. Sin embargo, dentro del lugar, se cambió a un conjunto de flores de colores, en composé con la idea de decoración floral y delicada como ella.

Los looks de Mirtha Legrand

Los usuarios de las redes sociales y sus fanáticos no dudaron en dejar su opinión respecto a todos los aspectos del gran festejo. Barrio Parque se vistió de gala y recibió a grandes famosos, como Patricia Bullrich, Juana Viale o Marcelo Polino, que fueron a celebrar el cumpleaños de la diva más importante de la televisión argentina: Mirtha Legrand. La Chiqui compartió mesa principal con algunos de sus más cercanos, y sorprendió con la intimidad del evento.

A.E