Rating: cuánto midió el estreno de Gran Hermano Generación Dorada por Telefe

El regreso de Gran Hermano Generación Dorada era uno de los eventos más esperados de la televisión 2026 y no defraudó en números. La nueva edición del reality volvió a instalarse con fuerza en el prime time y logró que Telefe se quedara con el liderazgo absoluto de la noche.

Con una gala cargada de sorpresas, nuevos participantes y cambios en la dinámica del juego, el ciclo volvió a demostrar que el formato sigue más vigente que nunca.

Cuánto midió el estreno de Gran Hermano Generación Dorada

El piso ya era alto. MasterChef Celebrity Argentina le dejó a Gran Hermano un arrastre de 17 puntos, una base sólida para el debut. Según datos difundidos por el periodista Nacho Rodríguez, cerca de las 22.30 —momento clave de la presentación oficial— Telefe ya marcaba 19 puntos de rating, consolidando una diferencia amplia frente a la competencia.

Rating de GH

Con esos números, el reality no solo ganó la franja sino que se posicionó como lo más visto del día en televisión abierta. La conducción volvió a estar en manos de Santiago del Moro, quien combinó la presentación formal de los nuevos jugadores con anuncios de reglas renovadas y guiños a la historia del programa.

Andrea del Boca abrió la casa de Gran Hermano Generación Dorada

Uno de los momentos más comentados fue la aparición de Andrea del Boca, quien tuvo un rol destacado en la apertura y aportó un factor nostalgia que rápidamente explotó en redes sociales.

El ingreso de los participantes, las primeras miradas cómplices y las estrategias que ya comenzaron a insinuarse dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada generaron picos de audiencia a lo largo de toda la transmisión.

