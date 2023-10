'PH, Podemos Hablar', vivió un intenso momento de conflicto el pasado sábado, con el fuerte enfrentamiento entre Andrea Rincón y Belén Francese. Andy Kusnetzoff jamás se imaginó que a partir de una divertida anécdota se desataría un fuerte enfrentamiento y ahora, se revelaron los nombres de los invitados para este próximo sábado.

"Fue una situación bastante tensa por decirlo de alguna manera. La verdad es que PH no suele ser un programa en el que se tenga que cortar la grabación. No es el fuerte de PH el quilombo. A mí tampoco me sirve. Terminó bien y seguimos como si nada. Fue ese momento nada más que se cortó. Me gustó que después se pudiera hablar y se pidieran disculpas y que todo termine bien. Yo no quería tampoco que quedara lo de la pelea", relató Andy en conversación con LAM.

Quiénes serán los invitados del próximo programa de PH

Este sábado 21 de octubre participarán en PH: Pampita, Juan Leyrado, Edith Hermida, Esteban Trebucq y Nacho Castañares.

Pampita, una de las próximas invitadas a PH

SDM