Quiénes son las 11 finalistas que conviven en la casa Popstars

Popstars sigue avanzando y buscando a los cinco cantantes que formarán la banda Chapeaux. En la noche del martes 27 de octubre, el reality reveló las 11 finalistas que van a convivir en la casa y estarán más cerca de cumplir su sueño. En dicho lugar, las jóvenes compartirán experiencias y largas jornadas de preparación.

Popstars: las 11 finalistas que buscan integrar la nueva banda pop

La cuenta regresiva para conocer a la nueva banda pop del país comenzó. Después de varias galas, presentaciones y eliminaciones, el jurado integrado por el productor mexicano Charly García, Ángela Torres y Nicki Nicole eligió a las 11 finalistas, que convivirán en la casa Popstars. Además, se conoció que el próximo martes 3 de noviembre será la gran final con las 5 integrantes seleccionadas.

El camino hacia la final tuvo sorpresas y momentos de tensión, entre ellos las salidas de Hannah y Lourdes, dos participantes que habían logrado destacarse en las instancias anteriores. Su partida modificó el escenario de la competencia y dejó en evidencia que ninguna de las aspirantes tiene asegurado su lugar en el grupo.

Popstars

En los próximos días, las 11 finalistas deberán atravesar nuevas instancias de evaluación que pondrán a prueba sus habilidades vocales, su desempeño en el baile y su capacidad para desenvolverse en equipo. El objetivo es encontrar una combinación de talentos que no solo funcione sobre el escenario, sino que también pueda construir una identidad artística en conjunto.

Entre las candidatas que continúan en carrera hay perfiles artísticos diversos, con fortalezas que van desde la potencia vocal y la interpretación hasta el baile, el carisma y la presencia escénica. Estas son las 11 participantes que buscan convertirse en las nuevas estrellas del pop argentino:

1. Kala

2. Juana

3. Sofía

4. Mía

Las 11 participantes que buscan convertirse en las nuevas estrellas del pop argentino

5. Brisa

6. Adolfina

7. Connie

8. Lola

Las 11 participantes que buscan convertirse en las nuevas estrellas del pop argentino

9. Micaela

10. Oriana

11. Magalí

Las 11 participantes que buscan convertirse en las nuevas estrellas del pop argentino

Cómo será la convivencia en la Casa Popstars

La entrada a la casa Popstars marcará una nueva etapa en la competencia. Las participantes ya no tendrán que demostrar únicamente sus capacidades individuales frente al jurado: también deberán aprender a trabajar como parte de un grupo, compartir ensayos y desarrollar una dinámica de convivencia que les permita crecer artísticamente.

El proceso de selección pondrá el foco en distintas habilidades, entre ellas la interpretación vocal, la precisión en el baile, la disciplina y la química entre las integrantes. La intención es encontrar cinco perfiles que puedan complementarse y construir una identidad común, sin perder las características que hacen única a cada artista.

En este contexto, la evaluación grupal adquiere especial importancia. Una banda necesita coordinación, comunicación y capacidad para resolver diferencias durante los ensayos y las presentaciones. Por eso, el desempeño dentro de la casa será una parte importante del camino hacia la definición de Chapeaux.

Popstars

Mientras continúa la competencia para encontrar a las cinco integrantes, la futura banda ya tiene un desafío confirmado en su calendario: Chapeaux se presentará el jueves 21 de enero de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires. El anuncio fue realizado por Nico Vázquez durante una de las emisiones de Popstars, cuando también se revelaron el nombre del grupo y la decisión de que la formación estuviera integrada por cinco chicas.

La noticia sumó expectativa entre las participantes, que ahora tienen una meta concreta por delante. La presentación en uno de los principales escenarios musicales de la ciudad será una oportunidad para mostrar el resultado del proceso de selección y entrenamiento que comenzó con las audiciones.

De esta manera, con once participantes en carrera, seis eliminaciones pendientes y un show ya anunciado para enero, se dieron a conocer las 11 finalistas que conviven en la casa Popstars. Un lugar donde la convivencia, el talento y la capacidad de trabajar en equipo serán claves para definir quiénes conseguirán transformar el sueño de integrar la famosa banda pop.