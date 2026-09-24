Bandana llenó el Gran Rex, lanzó una nueva canción y hasta subió al escenario a Martín Cirio, que cumplió su sueño

Bandana volvió a encontrarse con su público en el Gran Rex, donde ofreció una noche cargada de clásicos y novedades. Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha se reencontraron con sus fanáticos en un espectáculo de una hora y media que, lejos de repetir la propuesta de marzo, presentó una puesta completamente renovada.

Bandana dijo presenté en el Gran Rex

La noche también funcionó como punto de encuentro entre distintas etapas de la historia del grupo. Mientras el mítico grupo atraviesa el tramo final de su recorrido por Buenos Aires y prepara nueva música, el escenario del Gran Rex recibió a Emanero para presentar en vivo “Ojo de loca”, la primera colaboración de la banda con otro artista.

Emanero y “Ojo de loca”: la nueva etapa de Bandana

Uno de los momentos centrales del show fue la presentación en vivo de “Ojo de loca”, la canción que Bandana grabó junto a Emanero. El cantante contó que tenía el tema terminado desde hacía aproximadamente un año y medio, aunque todavía no había encontrado al artista indicado para acompañarlo. Finalmente, se contactó con las integrantes de Bandana y la colaboración tomó forma.

El estreno en el Gran Rex tuvo así un significado especial pues, no se trató solamente de presentar una canción nueva, sino también de mostrar hacia dónde apunta el grupo después de su regreso. Las integrantes adelantaron que se vienen nuevos lanzamientos y otras colaboraciones, por lo que “Ojo de loca” aparece como el primer paso de una etapa musical diferente.

Martín Cirio cumplió su sueño sobre el escenario junto a Bandana

El otro gran invitado de la noche fue Martín Cirio, quien se declaró fanático de Bandana y pudo compartir escenario con las cuatro integrantes. Juntos interpretaron “Mío”, uno de los clásicos de la banda, en uno de los momentos que más entusiasmo generó entre los presentes. La participación tuvo además una conexión especial con la historia del grupo.

Cirio actualmente forma parte de la nueva edición de Popstars como coach espiritual, el mismo programa que dio origen a Bandana hace 25 años. De esta manera, su presencia en el Gran Rex terminó uniendo distintas generaciones del ciclo que marcó el comienzo de la historia de la banda. Además, durante la presentación también se confirmó que el grupo será invitado especial en el show que Martín Cirio realizará en el Estadio Huracán en noviembre.

Bandana, el grupo que nació de Popstars

Bandana nació a partir de la primera edición argentina de Popstars, el reality que buscaba formar un grupo femenino y que terminó dando origen a una de las bandas más populares de comienzos de los 2000. Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha fueron parte de aquella formación que rápidamente se convirtió en un fenómeno musical.

Bandana surgió de la primera edición de Popstars

Con canciones que quedaron instaladas en la memoria de toda una generación, el grupo atravesó distintas etapas a lo largo de los años hasta volver a reunirse para celebrar su historia. Ahora, a 25 años de aquel comienzo, las integrantes de Bandana combinan el repertorio que sus seguidores esperan volver a escuchar con nuevos proyectos musicales.